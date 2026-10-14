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Праска не знадобиться: дієвий лайфхак часів СРСР для сушки одягу

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
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Праска не знадобиться: дієвий лайфхак часів СРСР для сушки одягу
Сушіння одягу на плічках дозволяє хоча б частину речей потім не прасувати. Джерело: Pexels

Побут людей в СРСР був тяжким – техніки бракувало, багато справ доводилось робити вручну, тому люди намагались вигадувати хоч якісь побутові лайфхаки, які спростили б їм життя. Один із них допомагає зменшити кількість одягу, який потребує прасування. І цей лайфхак актуальний і досі.

Якщо ви хочете, щоб ваш одяг мав охайний вигляд навіть без використання праски, після прання розмістіть його на вішаках-плічках. OBOZ.UA пояснює, як це працює, чому таке сушіння має переваги перед розвішуванням на мотузці і коли його варто уникати.

Чому речі висихають розправленими

Механіка сушіння на плічках проста: під власною вагою вологої тканини волокна природно витягуються та розгладжуються. Коли сорочка, сукня чи блуза висить на плечиках, вона зберігає анатомічну форму людського тіла. Вода, стікаючи донизу під дією сили тяжіння, додатково розтягує складки. У результаті після повного висихання тканина виглядає рівною та охайною, ніби про ній щойно пройшлися праскою.

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Чому плічка виграють у сушильної мотузки

Традиційне сушіння на мотузці має низку суттєвих недоліків, яких позбавлений метод із вішалками. Наприклад, саме на плечках не виникає заломів. Мотузка завжди залишає глибоку поперечну смугу посередині виробу, а прищіпки залишають сліди на текстилі, які потім важко розпрасувати.

Окрім того, під вагою води речі на мотузці нерідко витягуються нерівномірно або деформуються в місцях кріплення прищіпок. А ще на одній сушильній мотузці чи компактній підлоговій сушарці можна розмістити набагато більше речей, якщо вішати їх вертикально на плічках. Окрім цього, сухі речі, висушені таким чином, можна одразу перенести до шафи, не витрачаючи час на прасування.

Обмеження та застереження

Попри свою ефективність, спосіб сушіння на плічках підходить не для всіх типів одягу. Ось що не варто розвішувати таким способом.

  • Важкий або делікатний трикотаж і вовна. Светри, в'язані кофти, тонкі футболки та речі з важкої вовни під власною вагою на вішалці неминуче деформуються – плечі та горловина розтягнуться, а сам виріб витягнеться в довжину. Делікатні вовняні речі рекомендується виключно в горизонтальному положенні на рушникові. А трикотаж все ж краще розмішувати на мотузці.
  • Вибір плічок. Важливо використовувати правильні вішалки. Занадто тонку вішалку краще не брати – вона залишити "гострі" випираючі кути на плечах. Для сушіння найкраще підходять широкі пластикові або дерев’яні плічка, що відповідають розміру одягу.

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