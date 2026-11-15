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"Позиція без кота – не позиція": як і для чого прикордонники доставляють на передову хвостатих побратимів. Фото і відео

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read1 хв
5,9 т.
"Позиція без кота – не позиція": як і для чого прикордонники доставляють на передову хвостатих побратимів. Фото і відео
Прикордонники дбають про своїх бойових побратимів

Українські військові не залишають в небезпеці не тільки своїх колег, а й тварин-побратимів. Зокрема, виходячи з деяких позицій вони забирають своїх котів за допомогою дронів Vampire.

Відео спасіння з небезпечних зон войовничих пухнастиків було опубліковано в Telegram-каналі ДПСУ. Прикордонці зауважують, що "позиція без кота – не позиція".

"Прикордонники дбають про своїх бойових побратимів – зокрема й про хвостатих. Часом пілотам доводиться влаштовувати котикам незвичні польоти "вампіром" вище хмар. Як пухнасті мандрівники облаштовуються на бойових позиціях, дивіться у яскравому відео від прикордонників бригади "Форпост", – йдеться у підписі під відео.

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''Позиція без кота – не позиція'': як і для чого прикордонники доставляють на передову хвостатих побратимів. Фото і відео

Прикордонники дбають про своїх бойових побратимів. Джерело: ДПСУ

Нагадаємо, що у жовтні 2026 року одеські нацгвардійці провели операцію з порятунку шістьох котів, які залишилися без господарів в окупованих Олешках на Херсонщині. Бійці пронесли тварин понад 10 км у спеціальній клітці під бортом одного з важких бомберів.

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