24 листопада 2026 року повня відбудеться у Близнюках. Астрологічний прогноз пов’язує цей день із сильними емоціями: Близнюкам радить збалансувати власні бажання й очікування партнера, Тельцям – зосередитися на фінансах, а Дівам – на професійних справах.

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Прогноз для всіх знаків зодіаку опублікував сайт horo.ua. Загальна порада на цей день – завершувати розпочате й не ухвалювати важливих рішень на піку емоцій.

За київським часом повня настане о 16:53, а перехід Місяця з Тельця у Близнюки відбудеться о 13:10.

Овен, Телець, Близнюки й Рак: розмови, фінанси та особисті потреби

Овен. День пожвавить спілкування з близькими й сусідами, принесе новини або запрошення. Велика кількість думок підштовхуватиме до поспішних кроків, тому враженням краще дати влягтися до вечора. Спрямуйте творчий порив на один конкретний проєкт, а непорозуміння з партнером владнуйте доброзичливою розмовою.

Телець. У центрі уваги опиняться гроші, власні цінності та домашні справи. Прагнення змінити простір або взятися за ремонт співвідносіть із реальними ресурсами. У побутових суперечках допоможе м’якість, а підтримку колег чи партнера краще прийняти, замість того щоб тягнути всі справи самостійно.

Близнюки. Повня у вашому знаку посилить потребу заявити про себе. Водночас очікування партнера можуть викликати відчуття тиску. Відкритість допоможе зробити розмову теплішою, а розподіл навантаження на кілька етапів – уникнути метушні. Знайдіть час, щоб визнати власні досягнення, не зосереджуючись на чужій оцінці.

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Рак. На перший план вийде потреба в тиші та відпочинку від робочих завдань. Родинне коло дасть відчуття підтримки, хоча обговорення витрат потребуватиме спокійного тону. Енергію краще спрямувати на впорядкування поточних фінансових справ, а професійні плани – переглянути перед новим стартом.

Лев, Діва, Терези та Скорпіон: амбіції й домовленості

Лев. Дружні зв’язки та спільні проєкти потребуватимуть уваги. Енергії буде достатньо, але різкі слова й надмірна впевненість загрожують суперечками з однодумцями. Спрямуйте свій запал на справу, у якій можна показати результат, а масштабні задуми ще раз обміркуйте перед публічними заявами.

Головні історії дня

Діва. Кар’єра й репутація стануть головними темами дня, водночас особисте життя теж потребуватиме вашої участі. Можлива приємна новина про ресурси або несподівана підтримка. Найкраще просуватимуться підготовка, завершення розпочатого та наведення ладу; з висновками про чужі наміри не слід поспішати.

Терези. День спонукатиме замислитися про далекі перспективи та узгодження інтересів із партнерами. Спілкування з друзями обіцяє теплі слова або приємні знайомства, але колективні справи можуть загострити амбіції. Перед наступним спільним кроком поверніться до попередніх домовленостей і стримуйте імпульсивні публічні заяви.

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Скорпіон. Особливої уваги потребуватимуть спільні гроші та внесок кожного у стосунки чи проєкт. Відверта розмова без звинувачень допоможе знайти компроміс. У кар’єрі з’явиться бажання швидко здобути визнання, однак перед керівництвом і клієнтами краще послідовно демонструвати результат, уникаючи надмірного напору.

Стрілець, Козоріг, Водолій і Риби: партнерство та повсякденні справи

Стрілець. Повня загострить питання рівноваги в партнерстві: ваші бажання зіткнуться з очікуваннями іншої людини. Дайте їй можливість висловитися першою. Натхнення для майбутніх планів буде вдосталь, але грандіозні задуми краще не форсувати, а творчі й особисті проєкти – переглянути перед продовженням.

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Козоріг. Повсякденні обов’язки потребуватимуть балансу з відпочинком. Прогноз допускає приємне визнання ваших зусиль з боку наставника або авторитетної людини. Питання спільних ресурсів вирішуйте без поспіху, а в розмові з близькими уникайте різких висновків. Удома корисно впорядкувати справи, що накопичилися.

Водолій. У центрі уваги будуть сім’я, особистий простір і баланс із кар’єрою. У парі можливе загострення суперечок про те, хто ухвалює рішення, тому змагальний тон лише ускладнить розмову. Спрямовуйте енергію на спільні проєкти й узгоджені дії, залишаючи місце для потреб іншої людини.

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Риби. Спілкування з близькими допоможе висловити те, що накопичилося через робочі турботи. Про розподіл обов’язків домовляйтеся конкретно, не очікуючи, що невдоволення помітять без слів. Практичні завдання просуватимуться краще, якщо не відволікатися на дрібниці, а нові ідеї, що потребують витрат, спершу зіставте зі своїми пріоритетами.

Думки астрологів, тарологів, екстрасенсів, нумерологів та езотериків не мають наукового обґрунтування і не є надійною основою для ухвалення рішень. Редакція OBOZ.UA не несе відповідальності за прогнози й залишає за читачами право вибору: вірити у передбачення чи ні.

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