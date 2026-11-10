Повертається до активного життя: Фонд Ріната Ахметова допоміг Тетяні Біленко з реабілітацією

18 липня 2024 року Тетяна Біленко була на роботі у Кривому Розі, коли місто потрапило під російський обстріл. Того дня загинуло десятеро людей, постраждало щонайменше 48 осіб, серед них – Тетяна. 57-річна жінка дістала тяжкі поранення ноги. Нещодавно вона пройшла курс реабілітації за підтримки Фонду Ріната Ахметова. Процедури, спокій та чисте повітря допомагають жінці повертатися до активного життя.

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"Мені дуже подобаються великий басейн, термальний басейн, масажі, усі процедури – взагалі всі дуже хороші. Персонал прекрасний. Дякую Фонду, що допомогли сюди потрапити й пройти цю реабілітацію", – ділиться враженнями Тетяна.

У санаторії жінка багато часу проводила на свіжому повітрі, проходила корисні процедури. Найбільш неочікуваним для неї стало знайомство з кіньми. Тепер вона приходить до них щодня. Каже, що між ними одразу виник контакт: вона підгодовує тварин, а вони вже впізнають її. Для Тетяни це ще один спосіб відновлення.

"Тварини мене дуже заспокоюють. Я його підгодовую, він мене чекає. Добра терапія – від коней. Коли гуляю, то приходжу поговорити. Я ще не їздила верхи. Кажуть, можна покататися", – розповідає жінка.

Тетяна працює провідною фахівчинею відділу головного енергетика ТОВ "Метінвест". Унаслідок обстрілу вона дістала складні травми лівої ноги: відкриті переломи, значні пошкодження м'язів і тканин. Також у неї була активна артеріальна та венозна кровотеча, що спричинила геморагічний шок. Понад місяць жінка провела в лікарні, перенесла кілька операцій. Лікарі встановили в ногу спеціальні конструкції, щоб зафіксувати кістки.

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Далі на Тетяну чекав довгий шлях відновлення. Його початком став курс реабілітації за підтримки Фонду.

"Ходжу в гори, розробляю ногу. Насолоджуюся кожною прогулянкою, кожною хвилиною вільного часу. Коли маю таку можливість, іду, щось відкриваю для себе: нові маршрути, нові місця. Мені це приносить задоволення. За два роки пройшла дуже великий шлях відновлення", – розповідає Тетяна.

Головні історії дня

У межах проєкту "Лікування та реабілітація поранених дорослих" Фонд Ріната Ахметова підтримує цивільних мешканців України, які постраждали від обстрілів. Від початку роботи проєкту лікування та реабілітацію вже пройшли понад 11 тисяч українців.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть у месенджер Фонду або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).