Поверхня озера Синевир зменшилась у два рази: у нацпарку пояснили, що відбувається. Фото і відео

Площа водної поверхні озера Синевир на Закарпатті скоротилася вдвічі – до 3,75 гектара, а рівень води впав на 2,4 метра. Причиною обміління стала тривала відсутність опадів і швидке випаровування вологи з ґрунту, який живить водойму.

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Про це повідомляє Суспільне Ужгород. Начальник наукового відділу національного природного парку "Синевир" Юрій Тюх заявив, що озеро живиться трьома потічками, тому зменшення кількості опадів безпосередньо впливає на рівень води. Водночас обміління вже позначилося на рослинному й тваринному світі водойми.

Чому обміліло озеро Синевир

Цього року рівень води в озері знизився на 2,4 метра, а площа водної поверхні скоротилася до 3,75 гектара. Зазвичай вона становить від чотирьох до 7,5 гектара. Про зміни свідчать останні вимірювання, про які розповів Юрій Тюх.

За його поясненням, основною причиною є нестача опадів. Навіть якщо місячна норма дощу випадає за кілька днів, вода не встигає належним чином увібратися в нагрітий ґрунт і швидко випаровується.

"Зменшується кількість опадів або місячна норма опадів може випасти за три-чотири дні на гарячу землю. Вода інтенсивно випаровується, ґрунт не встигає набрати цієї вологи. Озеро саме живиться трьома потічками. Воно такого ґрунтово-кліматичного живлення. Тобто, коли рівень опадів зменшується, зменшується і рівень озера", – пояснив науковець.

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Зміни помічають і туристи. Киянка Альона Литвиненко, яка востаннє відвідувала озеро три роки тому, зазначила, що водойма суттєво обміліла, а посеред неї утворився острівець, якого раніше не було видно.

Інша відвідувачка, Анна Забродська, яка була тут шість років тому, також звернула увагу, що вода відступила від берегової лінії і оголила пагорб серед озера.

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Як обміління впливає на природу Синевиру

Озеро має статус водно-болотного угіддя міжнародного значення. Національний природний парк долучився до міжнародного проєкту з моніторингу таких територій, який реалізують Україна, Словаччина, Угорщина та Румунія за підтримки Європейського Союзу.

У межах проєкту науковці стежать за рівнем води та станом біорізноманіття водойми. За результатами досліджень мають розробити рекомендації щодо охорони природних екосистем і раціонального використання території.

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Водночас обміління вже вплинуло на місцеву флору та фауну. Найбільше постраждали ділянки, які залишилися без води: там можуть гинути ікра та дрібні безхребетні організми. Інші представники тваринного світу, за словами Тюха, переважно мігрують слідом за водою.

"Можливо, там знаходиться ікра або дрібні безхребетні – без води це загине. А так в основному все мігрує за водним дзеркалом. Що стосується флори, то на ділянках спаду води утворилася безрослинна поверхня. Водночас катастрофічних явищ немає", – зазначив науковець.

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У національному парку вже працюють над збереженням природних умов, від яких залежить водний баланс Синевиру. Зокрема, обмежують вирубування дерев і відновлюють вологість на прилеглих луках.

Моніторинг рівня води та стану екосистем озера триватиме до травня 2027 року. Після завершення досліджень науковці мають визначити подальші заходи для збереження біорізноманіття водойми.

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