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Потяг Львів-Чернівці "забув" 25 пасажирів посеред поля після повітряної тривоги: омбудсман звернувся до "Укрзалізниці". Відео

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
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Поїзд Укрзалізниці
Потяг УЗ. Фото ілюстративне. Джерело: пресслужба Міністерства розвитку громад та територій

Потяг Львів – Чернівці після відбою повітряної тривоги зачекав лише 10 секунд і відправився без 25 своїх пасажирів. Люди залишилися посеред поля, бо не встигли повернутися у вагони.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець скерував лист до "Укрзалізниці", щоб з'ясувати, що саме сталося і чи всіх пасажирів зрештою доправили до місця призначення. Про це омбудсман повідомив 15 жовтня у Telegram.

Він зазначив, що евакуація всіх із вагонів цілком логічна, адже Росія може атакувати залізничну інфраструктуру. Коли загроза минає, люди мають продовжити дорогу. "Теж логічно. Але між цими двома етапами, схоже, загубили найважливіше – самих пасажирів", – написав Лубінець.

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Омбудсман розуміє, що залізниця зараз працює в надзвичайних умовах. Він подякував кожному й кожній, хто є частиною УЗ, "бо це справді важливо".

"Але саме тому в таких ситуаціях координація має бути бездоганною. Безпека не може залежати від розкладу, а розклад – бути важливішим за людей, заради яких цей поїзд узагалі їде", – наголосив він.

Лубінець сподівається, що УЗ допомогла всім пасажирам дістатися туди, куди вони планували. "Бо в кожного свій маршрут, свій час і свої причини їхати. І точно ніхто не купує квиток із розрахунком на те, що після відбою тривоги доведеться шукати спосіб вибратися з поля", – заявив він.

Від компанії він очікує не просто відповіді, чому хтось не скоординувався. "Потрібно змінити сам підхід, щоб після наступної тривоги ніхто не мусив перевіряти, чи не поїхав його поїзд без нього. Бо якщо система безпеки спрацювала лише наполовину – це не успішна евакуація. Це проблема, яку потрібно вирішити", – підсумував уповноважений ВР із прав людини.

Повний текст повідомлення:

Потяг Львів-Чернівці ''забув'' 25 пасажирів посеред поля після повітряної тривоги: омбудсман звернувся до ''Укрзалізниці''. Відео

Повідомлення Лубінця. Частина 1. Джерело: Telegram-канал "Омбудсман Лубінець Дмитро"

Потяг Львів-Чернівці ''забув'' 25 пасажирів посеред поля після повітряної тривоги: омбудсман звернувся до ''Укрзалізниці''. Відео

Повідомлення Лубінця. Частина 2. Джерело: Telegram-канал "Омбудсман Лубінець Дмитро"

Як раніше писав OBOZ.UA, ввечері 8 жовтня у Львові на вузловій залізничній станції Підзамче дизель-потяг сполученням Львів – Сокаль зіткнувся з електровозом під час відправлення. Унаслідок аварії поранення отримали щонайменше 11 людей.

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Війна в УкраїніУкрзалізницяпоїздУкраїнаДмитро ЛубінецьДмитро Лубінець
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