Ветеран, засновник M13 FIGHTS і мотоклубу MEMORIA Артем Грот прокоментував заяву міністра у справах ветеранів Віталія Кіма про те, що після війни частина ветеранів піде в кримінал. Грот наголосив, що не має наміру захищати міністра, однак вважає, що порушену проблему не варто ігнорувати, натомість необхідно шукати шляхи її вирішення.

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Про це він розповів в інтерв’ю "Новини.LIVE"

За словами Грота, в майбутньому існуватиме ризик того, що частина ветеранів піде в кримінал. Однією з причин цього він називає економічну ситуацію в країні, зокрема недостатній рівень заробітних плат.

"Наразі в нас в країні 2,3 мільйона людей у категорії "ветерани", також у це число входять сім’ї загиблих. Ця кількість буде рости, і, звісно, у цій кількості будуть знаходитися люди, які будуть йти в кримінал. Чому? Тому що економічні обставини країни не дозволять закрити їм їхні життєві потреби на 100%, а звичайна робота із зарплатами до 1000 доларів з графіком 5/2 не закриє їх. І деяка частина з ветеранів піде туди, і деяка частина з них вже була там до заяви Кіма і до того, як він став міністром, і до повномасштабного вторгнення частина людей, які пройшли АТО, були в криміналі. Жоден ветеран, з яким я спілкувався, жоден не сказав: "Ні, військовий взагалі криміналом займатися не буде, це неможливо, це вкид, ІПСО"", – говорить Грот.

Водночас дехто з ветеранів, з ким Грот мав приватну розмову, вважають, що публічний розголос цієї проблеми міністром, який сам не є ветераном, може сприяти формуванню у суспільстві уявлення про ветеранів як про потенційну загрозу.

"Багато хто розділяє цю думку, але деякі сказали, що це було сказано публічно людиною, яка є міністром у справах ветеранів, але сама не є ветераном. Мені сказали, що це підриває позицію ветерана в суспільстві, що через такі заяви суспільство сприймає ветерана як потенційний криміналітет. Я вважаю, що частина людей, які сприймали ветеранів як потенційну загрозу до цієї заяви, сприйматимуть їх так і після неї. Потрібно дивитися в суть самої проблеми, чи є вона і які є шляхи вирішення. Про те, хто це говорить, в якій позиції це висловлено – мені не відгукується. Я не хочу захищати міністра, але і не хочу займатися шапкозакидуванням", – говорить Грот.

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Говорячи про адаптацію ветеранів після повернення з війни, Грот наголосив на важливості створення умов для їхньої самореалізації. Як приклад він навів діяльність власної спільноти, яка організовує різноманітні заходи, спрямовані на підтримку та адаптацію ветеранів.

Одним із напрямів діяльності спільноти є спорт. Зокрема, у межах M13 FIGHTS організовують турніри з кулачних боїв, у яких беруть участь виключно військовослужбовці та ветерани. Також спільнота розвиває пара-джиу-джитсу як один зі способів адаптації ветеранів із пораненнями.

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"Ми заснували кулачні бої у 2025 році й уже провели шість турнірів. У нас є правило: у турнірах беруть участь виключно військові та ветерани. Є ветерани з ампутаціями та пораненнями. Також у нас є інший напрям – параджиу-джитсу. Це той вид спорту, на який я зробив ставку з точки зору адаптації людей з різними пораненнями. У нас велика кількість ветеранів, серед яких є люди з ампутаціями та іншими складними пораненнями. Саме пара-джиу-джитсу – це той вид спорту, яким ветеран може займатися без особливих вкладень в обладнання, бо потрібні лише підлога та татамі, на якому ви боретеся. Параджиу-джитсу гармонійно працює для людей з ампутаціями ніг, і вони можуть показувати гарний результат на спільних умовах із людьми без поранень", – розповів Артем Грот.