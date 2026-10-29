Посадовцям ТЦК з Волині світить до 12 років позбавлення волі через порушення: справу передали в ДБР

Луцький зональний відділ ВСП направив до Державного бюро розслідувань у Львові повідомлення про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу представника Володимирського ТЦК та СП.

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Про це повідомив нардеп та голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Олексій Гончаренко.

Санкція статті – від 8 до 12 років позбавлення волі.

За словами Гончаренка, Верховна служба правопорядку повідомила ТСК, що У жовтні 2023 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка непридатним до військової служби і його виключили з військового обліку.

"А 31 серпня 2026 року Володимирський районний ТЦК лише за один день: повторно взяв його на військовий облік; направив на ВЛК, яка визнала його придатним; зняв з обліку у зв'язку з мобілізацією, тобто призвав на службу", – написав нардеп.

Він додав, що тепер ДБР має встановити, хто і на якій підставі це зробив.

Нагадаємо, що після звернень ТСК, у липні ДБР провели 61 обшук, вручили 15 підозр військовослужбовцям ТЦК, які порушили закон.