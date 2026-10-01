Рано чи пізно настане перемога та мир.

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Я не знаю коли. Ніхто не знає коли. Але він настане.

Невідомо, скільки ще людей ми втратимо, скільки ран залишиться на нашій землі, скільки руйнувань росія принесе в наші міста.

Після того, як гаряча фаза закінчиться, порахуємо.

Важливо нічого не забути. Ні через п’ять, ні через десять, ні через двадцять років – нічого не забути цій наволочі. Ні інтелігентній наволочі, ні п’яному бидлу.

Не повторювати помилок.

Усе майбутнє життя, оборонну програму, зовнішню політику будувати, ні на секунду не забуваючи: поруч із нами – чума.

Як би вони не намагалися виглядати білими й пухнастими, це смерть, голод, мор і руйнування. Брехня, зведена в норму. Диктатура зла, яку намагаються видати за демократію. Дикунство, яке маскують культурою.

Вони випалили все нормальне в себе й насолоджуються життям у своєму царстві одноклітинних.

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Усі притомні, хто не мав можливості виїхати, або демонструють лояльність, або приречені на переслідування.

Нічого не забути. Нічого не пробачити. Зробити висновки з того, що сталося, і в жодному разі не повторити помилку.

Жоден газ по 50, жодні блага чи інвестиції від цього новоутворення не повинні стерти пам’ять про те, як вони нас знищували.

Пам’ять про наші стерті вщент міста й села. Про понівечену землю. Про тисячі могил друзів, побратимів.

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Куди б вони не прийшли – залишаються могили й пустка.

Ми не переїдемо ближче до Мексики Греції. Ми приречені жити поруч із цими хробаками.

І можемо розраховувати лише на себе. На свою армію, свій ВПК і свій досвід.

Якщо ми знову наступимо на ті самі граблі, проявимо незрілість і забудькуватість, вони знову прийдуть і завершать розпочате.

Вижити та ніколи це не забути.

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