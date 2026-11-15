''Порожні стільці'': у Києві відбулася акція на підтримку ув'язнених журналістів і правозахисників. Фото

На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція "Порожні стільці" на підтримку ув’язнених і зниклих безвісти журналістів, письменників, діячів культури та правозахисників. Захід організували Український ПЕН і Центр громадянських свобод.

Відео дня

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, центральним елементом акції стала символічна інсталяція з порожніх стільців. На них розмістили імена людей, які перебувають у російській неволі.

Пам’ять про полонених

Кожен стілець символізував конкретну людину, її історію та місце, яке залишається порожнім через російське ув’язнення.

Представниця Українського ПЕН Ганна Устинова розповіла, що, за даними Інституту масової інформації, станом на 26 жовтня в російському полоні перебували щонайменше 27 цивільних українських медійників і один журналіст, який долучився до Сил оборони.

"На стільцях ви бачите їхні імена, на частині стільців є таблички з написом "ім’я невідоме". На жаль, ми не знаємо, скільки саме імен українців у неволі залишаються невстановленими", – зазначила вона.

За словами Устинової, Росія систематично викрадає та незаконно утримує людей на тимчасово окупованих територіях із 2014 року. Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив щонайменше 1700 таких випадків, однак точна кількість бранців залишається невідомою.

РЕКЛАМА

Учасники акції наголошували, що важливо говорити про долю незаконно утримуваних українців не лише всередині країни, а й на міжнародному рівні.

Ситуація в Криму

Заступник постійної представниці президента України в АР Крим Денис Чистіков повідомив, що в місцях позбавлення волі на окупованому півострові перебувають 15 журналістів. Більшість із них отримали терміни ув’язнення від 15 років і досі залишаються в російських тюрмах.

Головні історії дня

Він також навів дані про переслідування українців окупаційною владою. За його словами, у Криму склали понад 1800 адміністративних протоколів проти громадян. Із них 160 стосувалися вислову "Слава Україні!", а понад 110 – слів "Ні – війні!".

Чистіков пояснив, що за встановленими окупантами правилами повторне притягнення до адміністративної відповідальності може призвести до кримінального переслідування. Воно передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Загалом за проукраїнську позицію в місцях несвободи окупованого Криму перебувають понад 320 людей. Більшість із них – кримські татари.

РЕКЛАМА

Досвід колишніх бранців

До акції долучився звільнений із російського полону журналіст Максим Буткевич. Він наголосив, що такі заходи важливі насамперед для самих полонених та їхніх рідних, адже дають зрозуміти, що про них пам’ятають.

Буткевич розповів, що після звільнення сприйняв цей день як другий день народження. Під час перебування в полоні для нього особливо важливою була думка, що інші люди не припинили боротися за його свободу.

РЕКЛАМА

"Найважливіше для мене було знати, що про тебе не забули, що про тебе говорять і просто вірити, що інші люди за тебе борються. Тому ця акція дуже важлива сьогодні. Ці люди мали бути тут, з нами. Вони не з нами через окупантів", – сказав журналіст.

Про важливість підтримки говорив і письменник Євген Шибалов, автор книги "Гра чисел. Вижити заради любові". Він провів сім місяців у російському полоні та знає ситуацію з обох боків – як людина, яка пережила ув’язнення, і як той, хто чекає на повернення близьких.

РЕКЛАМА

Шибалов зазначив, що очікування рідних із полону може бути не менш важким випробуванням, ніж саме перебування в неволі. Він подякував людям, які продовжують чекати на своїх близьких, і розповів, що віра в те, що його чекають, допомогла йому витримати ув’язнення.

"Думка, що мене чекають, стримала мене від суїциду у камері Луганського СІЗО", – розповів він.

Також у заході взяли участь звільнені з російського полону військовослужбовець і автор книги "Окраєць" Дмитро Канупєр та ветеран Роман Борщ. Вони поділилися власним досвідом російського ув’язнення та розповіли про становище тих, хто досі залишається в полоні.

РЕКЛАМА

Акції за кордоном

Організатори зазначили, що акція "Порожні стільці" покликана об’єднати зусилля людей та організацій, які борються за звільнення незаконно ув’язнених цивільних і військовополонених.

Вона також має нагадати українському суспільству та міжнародній спільноті про тих, хто досі перебуває в російській неволі.

Найближчими днями аналогічні заходи планують провести у Львові, Харкові та Одесі. Акції також відбудуться за кордоном – у США, Польщі, Франції, Латвії, Австрії, Італії, Чилі, Кувейті, на Філіппінах, у Мавританії, на Кіпрі та в Каталонії.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що спецдоповідачка ООН заявила про загибель 438 українців у російському полоні.