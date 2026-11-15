''Порожні стільці'': у Києві відбулася акція на підтримку ув'язнених журналістів і правозахисників. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Збір на ліки для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір на медицину для піхотинців Третьої штурмової: залишилось зібрати 49 тис.грнПитання територій України – не камінь спотикання для Путіна. Інтерв’ю з КурносовоюПитання територій України – не камінь спотикання для Путіна. Інтерв’ю з КурносовоюІталія дасть Україні доступ до двох військових супутників: яку умову назвалиІталія дасть Україні доступ до двох військових супутників: яку умову назвалиОкупанти вперше показали запуск "Бандеролі" із землі: чому для України це ще небезпечнішеОкупанти вперше показали запуск "Бандеролі" із землі: чому для України це ще небезпечнішеДе дивитися Світоліну проти першої ракетки Росії у фіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026Де дивитися Світоліну проти першої ракетки Росії у фіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026У SpaceX пояснили останнє обмеження роботи Starshield для України: що цього разуУ SpaceX пояснили останнє обмеження роботи Starshield для України: що цього разуІлюстративне фото, жінка похилого віку з складеними рукамиУкраїнським пенсіонерам можуть доплачувати майже 6 тис.грн щомісяця: хто має право на надбавкуДжиму "виключили" зі збірної УкраїниДжиму "виключили" зі збірної України"Усі трохи перекручують". Світоліна прокоментувала мерзенну витівку Соболенко в матчі Підсумкового турніру. Відео"Усі трохи перекручують". Світоліна прокоментувала мерзенну витівку Соболенко в матчі Підсумкового турніру. ВідеоУкраїна висловила протест Ізраїлю через хокейний матч за участю підсанкційних росіянУкраїна висловила протест Ізраїлю через хокейний матч за участю підсанкційних росіян
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Порожні стільці": у Києві відбулася акція на підтримку ув'язнених журналістів і правозахисників. Фото

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read3 хв
114
"Порожні стільці": у Києві відбулася акція на підтримку ув'язнених журналістів і правозахисників. Фото
Акція на підтримку ув'язнених журналістів і правозахисників. Джерело: Геннадій Мінченко

На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція "Порожні стільці" на підтримку ув’язнених і зниклих безвісти журналістів, письменників, діячів культури та правозахисників. Захід організували Український ПЕН і Центр громадянських свобод.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, центральним елементом акції стала символічна інсталяція з порожніх стільців. На них розмістили імена людей, які перебувають у російській неволі.

Пам’ять про полонених

Кожен стілець символізував конкретну людину, її історію та місце, яке залишається порожнім через російське ув’язнення.

Представниця Українського ПЕН Ганна Устинова розповіла, що, за даними Інституту масової інформації, станом на 26 жовтня в російському полоні перебували щонайменше 27 цивільних українських медійників і один журналіст, який долучився до Сил оборони.

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
29,6 т.
Як зменшити холод від вікон: є простий лайфхак
29,6 т.
Як зменшити холод від вікон: є простий лайфхак
Катя ПомазанКатя Помазан
20,9 т.
Якою буде зима в Україні: кліматологиня дала загальний прогноз
20,9 т.
Якою буде зима в Україні: кліматологиня дала загальний прогноз
Гліб ІвановГліб Іванов
12,6 т.
Потрібна якісна підготовка кожного воїна: Порошенко привіз техніку в навчальний центр "Десна"
12,6 т.
Потрібна якісна підготовка кожного воїна: Порошенко привіз техніку в навчальний центр "Десна"
''Порожні стільці'': у Києві відбулася акція на підтримку ув'язнених журналістів і правозахисників. Фото

Геннадій Мінченко, Укрінформ. Джерело: У Києві відбулася акція «Порожні стільці» на підтримку ув’язнених журналістів

"На стільцях ви бачите їхні імена, на частині стільців є таблички з написом "ім’я невідоме". На жаль, ми не знаємо, скільки саме імен українців у неволі залишаються невстановленими", – зазначила вона.

За словами Устинової, Росія систематично викрадає та незаконно утримує людей на тимчасово окупованих територіях із 2014 року. Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив щонайменше 1700 таких випадків, однак точна кількість бранців залишається невідомою.

Учасники акції наголошували, що важливо говорити про долю незаконно утримуваних українців не лише всередині країни, а й на міжнародному рівні.

''Порожні стільці'': у Києві відбулася акція на підтримку ув'язнених журналістів і правозахисників. Фото

Геннадій Мінченко, Укрінформ. Джерело: У Києві відбулася акція «Порожні стільці» на підтримку ув’язнених журналістів

Ситуація в Криму

Заступник постійної представниці президента України в АР Крим Денис Чистіков повідомив, що в місцях позбавлення волі на окупованому півострові перебувають 15 журналістів. Більшість із них отримали терміни ув’язнення від 15 років і досі залишаються в російських тюрмах.

Він також навів дані про переслідування українців окупаційною владою. За його словами, у Криму склали понад 1800 адміністративних протоколів проти громадян. Із них 160 стосувалися вислову "Слава Україні!", а понад 110 – слів "Ні – війні!".

Чистіков пояснив, що за встановленими окупантами правилами повторне притягнення до адміністративної відповідальності може призвести до кримінального переслідування. Воно передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Загалом за проукраїнську позицію в місцях несвободи окупованого Криму перебувають понад 320 людей. Більшість із них – кримські татари.

''Порожні стільці'': у Києві відбулася акція на підтримку ув'язнених журналістів і правозахисників. Фото

Геннадій Мінченко, Укрінформ. Джерело: У Києві відбулася акція «Порожні стільці» на підтримку ув’язнених журналістів

Досвід колишніх бранців

До акції долучився звільнений із російського полону журналіст Максим Буткевич. Він наголосив, що такі заходи важливі насамперед для самих полонених та їхніх рідних, адже дають зрозуміти, що про них пам’ятають.

Буткевич розповів, що після звільнення сприйняв цей день як другий день народження. Під час перебування в полоні для нього особливо важливою була думка, що інші люди не припинили боротися за його свободу.

"Найважливіше для мене було знати, що про тебе не забули, що про тебе говорять і просто вірити, що інші люди за тебе борються. Тому ця акція дуже важлива сьогодні. Ці люди мали бути тут, з нами. Вони не з нами через окупантів", – сказав журналіст.

''Порожні стільці'': у Києві відбулася акція на підтримку ув'язнених журналістів і правозахисників. Фото

Геннадій Мінченко, Укрінформ. Джерело: У Києві відбулася акція «Порожні стільці» на підтримку ув’язнених журналістів

Про важливість підтримки говорив і письменник Євген Шибалов, автор книги "Гра чисел. Вижити заради любові". Він провів сім місяців у російському полоні та знає ситуацію з обох боків – як людина, яка пережила ув’язнення, і як той, хто чекає на повернення близьких.

Шибалов зазначив, що очікування рідних із полону може бути не менш важким випробуванням, ніж саме перебування в неволі. Він подякував людям, які продовжують чекати на своїх близьких, і розповів, що віра в те, що його чекають, допомогла йому витримати ув’язнення.

"Думка, що мене чекають, стримала мене від суїциду у камері Луганського СІЗО", – розповів він.

Також у заході взяли участь звільнені з російського полону військовослужбовець і автор книги "Окраєць" Дмитро Канупєр та ветеран Роман Борщ. Вони поділилися власним досвідом російського ув’язнення та розповіли про становище тих, хто досі залишається в полоні.

''Порожні стільці'': у Києві відбулася акція на підтримку ув'язнених журналістів і правозахисників. Фото

Геннадій Мінченко, Укрінформ. Джерело: У Києві відбулася акція «Порожні стільці» на підтримку ув’язнених журналістів

Акції за кордоном

Організатори зазначили, що акція "Порожні стільці" покликана об’єднати зусилля людей та організацій, які борються за звільнення незаконно ув’язнених цивільних і військовополонених.

Вона також має нагадати українському суспільству та міжнародній спільноті про тих, хто досі перебуває в російській неволі.

Найближчими днями аналогічні заходи планують провести у Львові, Харкові та Одесі. Акції також відбудуться за кордоном – у США, Польщі, Франції, Латвії, Австрії, Італії, Чилі, Кувейті, на Філіппінах, у Мавританії, на Кіпрі та в Каталонії.

''Порожні стільці'': у Києві відбулася акція на підтримку ув'язнених журналістів і правозахисників. Фото

Геннадій Мінченко. Джерело: У Києві відбулася акція «Порожні стільці» на підтримку ув’язнених журналістів

''Порожні стільці'': у Києві відбулася акція на підтримку ув'язнених журналістів і правозахисників. Фото

Геннадій Мінченко. Джерело: У Києві відбулася акція «Порожні стільці» на підтримку ув’язнених журналістів

''Порожні стільці'': у Києві відбулася акція на підтримку ув'язнених журналістів і правозахисників. Фото

Геннадій Мінченко. Джерело: У Києві відбулася акція «Порожні стільці» на підтримку ув’язнених журналістів

''Порожні стільці'': у Києві відбулася акція на підтримку ув'язнених журналістів і правозахисників. Фото

Геннадій Мінченко. Джерело: У Києві відбулася акція «Порожні стільці» на підтримку ув’язнених журналістів

''Порожні стільці'': у Києві відбулася акція на підтримку ув'язнених журналістів і правозахисників. Фото

Геннадій Мінченко. Джерело: У Києві відбулася акція «Порожні стільці» на підтримку ув’язнених журналістів

''Порожні стільці'': у Києві відбулася акція на підтримку ув'язнених журналістів і правозахисників. Фото

Геннадій Мінченко. Джерело: У Києві відбулася акція «Порожні стільці» на підтримку ув’язнених журналістів

''Порожні стільці'': у Києві відбулася акція на підтримку ув'язнених журналістів і правозахисників. Фото

Геннадій Мінченко. Джерело: У Києві відбулася акція «Порожні стільці» на підтримку ув’язнених журналістів

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що спецдоповідачка ООН заявила про загибель 438 українців у російському полоні.

Схожі теми
Обмін полоненимиВійна в Україніпомер журналістКиївзникла людинаЗМІвійськовополоненіполонені
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!