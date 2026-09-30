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Порошенко закликав президентку ПАРЄ сприяти звільнення українських військових та цивільних з полону РФ

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
icon 4,8 т.
Порошенко закликав президентку ПАРЄ сприяти звільнення українських військових та цивільних з полону РФ
Порошенко на зустрічі з Петрою Байр
Джерело: пресслужба "Європейської солідарності"

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, який перебуває у Страсбурзі, провів зустріч з президенткою Парламентської асамблеї Ради Європи Петрою Байр.

"Поки працюю тут, у Києві знову неспокійно. Усю ніч українці здригались від вибухів. Шахеди та балістика досі атакують столицю та інша українські міста… росіяни бʼють по усій Україні безперервно, і про це наголошую нашим партнерам в кожній розмові. Подякував президентці ПАРЄ за послідовну і принципову підтримку України та особисту залученість у просування механізмів відповідальності Росії за злочин агресії, зокрема Спеціального трибуналу, міжнародного компенсаційного механізму та повернення депортованих українських дітей", – написав Порошенко у соцмережах.

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Він також подякував за високу увагу ПАРЄ до українських ветеранів і військовослужбовців, які отримали поранення та інвалідність внаслідок російської агресії. На думку Порошенка, підтримка українських ветеранів – це спільна європейська відповідальність. "Важливо, що напередодні ПАРЄ розглянула пакет рішень щодо формування системної ветеранської політики в Європі та підтримки українських військових з інвалідністю", – наголошує пʼятий президент.

"Також порушив питання українських військовополонених, цивільних заручників та підтримки їхніх родин, зокрема наголосив на необхідності збереження міжнародного тиску на Росію задля звільнення всіх українців з російського полону, забезпечення доступу міжнародних гуманітарних організацій до місць їх утримання та притягнення до відповідальності винних у тортурах і жорстокому поводженні", – пише Петро Порошенко.

"Повністю поділяю позицію президентки ПАРЄ про те, що сильна демократія є неможливою без сильної опозиції. У цьому зв’язку привернув увагу Петри Байр на продовження українською владою практики незаконних антиконституційних персональних санкцій проти політичних опонентів та обмежень для депутатів Верховної Ради України для здійснення парламентської дипломатії", – зауважує лідер "Євросолідарності".

"Особливу увагу під час зустрічі приділили зміцненню демократичної стійкості України в умовах війни. У контексті підготовки нового Плану дій Ради Європи щодо безпеки демократії в Україні на 2027-2030 роки наголосив на необхідності приділення пріоритетної уваги зміцненню демократичних інституцій, незалежного правосуддя, боротьби з корупцією, ефективного парламентського контролю, політичного плюралізму та свободи медіа, а також створенню умов для вільних та чесних післявоєнних виборів в Україні", – пише Петро Порошенко.

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