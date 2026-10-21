Понад рік вважався зниклим безвісти: у Південноукраїнську провели в останню путь Євгена Кристофоля. Фото

20 жовтня у Південноукраїнську Миколаївської області провели в останню путь українського захисника Євгена Кристофоля. Герой загинув 31 липня 2025 року внаслідок артилерійського обстрілу противника, йому було 36 років.

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Понад рік військовий вважався зниклим безвісти й лише у жовтні 2026 року родині повідомили про його загибель. Про це пише "Суспільне".

Що відомо про Героя

Євген Кристофоль народився у селі Костянтинівка, там же закінчив школу. Як розповів батько військового Віктор, хлопець добре вчився та їздив на олімпіади. Після школи Євген навчався у Південноукраїнському професійному машино-будівельному ліцеї, де здобув професію електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування.

Завершивши навчання, Євген працював електриком в АТ "Миколаївобленерго". У 2010 році одружився, згодом у подружжя народилася донька Олена. У 2013 році Євген влаштувався на роботу на Південноукраїнську АЕС, працював електрослюсарем у енергоремонтному підрозділі, у цеху зварювання.

16 жовтня 2023 року Євген добровільно долучився до лав Сил оборони України. Свою військову службу він розпочав у військовій частині 3039 Національної гвардії України у Миколаєві. У березні 2025 року чоловіка перевели до військової частини 3044 Нацгвардії на посаду старшого кулеметника бронеавтомобіля взводу оперативного призначення.

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У липні 2025-го Євген із побратимами приступив до виконання бойових завдань на передовій. Захисники неодноразово вступали у бій за населений пункт Новоекономічне Покровського району Донецької області.

31 липня 2025 року під час виконання бойового завдання тактична група, у складі якої був Євген, потрапила під щільний вогонь противника. Понад рік чоловік вважався зниклим безвісти.

У жовтні 2026 року родині повідомили, що внаслідок артилерійського обстрілу військовий дістав поранення, несумісне з життям.

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Попрощатися з Євгеном прийшли побратими, родичі, друзі та містяни. Після прощання на площі у Південноукраїнську відбулася служба біля будинку родини у Костянтинівці. Поховали військового на міському кладовищі на Алеї Слави.

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Близькі згадують, що чоловік любив готувати, співати та грати на гітарі, рибалити й проводити час із хрещениками. Євген підтримував рідних і в радісні, і в складні моменти, і завжди залишався оптимістом. Він був справжньою душею компанії.

"Євген був чудовою людиною, світлою. Був веселий, дружній, коли треба була допомога – ніколи не відмовляв. Герої не вмирають. Слава Україні!" – згадує його подруга Анна Демчук.

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"Він завжди казав: "Все прорвемося, все буде супер, ми все зможемо, ми сильні і ми переможемо це все, ми добʼємося, що ми будем жити на вільній землі, у нас буде відкрите небо і ми будемо вільні й незалежні". Він говорив: "Я повернусь, прийду додому і все буде супер", але маємо, що маємо. Царство небесне нашому куму. Він завжди буде з нами", – розповіла Катерина Войченко про хрещеного батька своєї доньки.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Покровському напрямку під час виконання бойового завдання загинув військовий з Бучі Київської області Роман Пашкін. Життя захисника України обірвалось 26 березня 2025 року.