Понад 200 мільйонів гривень поставок і майже 55 мільйонів податків: як ТОВ ''ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ'' та Кирило Пахомов допомагають Силам оборони

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Вперше за вісім років: до  України прибули військові представники усіх країн НАТОВперше за вісім років: до  України прибули військові представники усіх країн НАТОШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі"Найбільш жорстокий удар з часів Голокосту": Зеленський підтримав Ізраїль у річницю теракту 7 жовтня 2023 року"Найбільш жорстокий удар з часів Голокосту": Зеленський підтримав Ізраїль у річницю теракту 7 жовтня 2023 рокуІлюстративне фото, НПЗ, нафтопереробний завод.Колись найбільший у світі НПЗ хочуть повернути до роботи: глобальний дефіцит пального набирає обертівЗендея грубо порушила етикет під час зустрічі з першою леді Бріжит Макрон та викликала гнів французівЗендея грубо порушила етикет під час зустрічі з першою леді Бріжит Макрон та викликала гнів французівІлюстрація - цукорТакого на полях України не було 35 років: чи буде дефіцит цукру і до яких цін готуватисяЗагинули  жінка, її донька і онук: Росія ударом по Прилуках вбила родину. ФотоЗагинули  жінка, її донька і онук: Росія ударом по Прилуках вбила родину. ФотоІлюстративне фото, атака на Київ, наслідки обстрілу.Від акумуляторів та інструментів до книг і туалетного паперу: які великі підприємства знищено внаслідок атаки РФМожуть зустріти когось особливого: найщасливіші знаки зодіаку у жовтніМожуть зустріти когось особливого: найщасливіші знаки зодіаку у жовтні"Це не спір про майно": "Боріваж" захопили силою лише за тиждень після повернення власнику"Це не спір про майно": "Боріваж" захопили силою лише за тиждень після повернення власнику

Понад 200 мільйонів гривень поставок і майже 55 мільйонів податків: як ТОВ "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" та Кирило Пахомов допомагають Силам оборони

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Time to read3 хв
icon 246
Понад 200 мільйонів гривень поставок і майже 55 мільйонів податків: як ТОВ "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" та Кирило Пахомов допомагають Силам оборони
Кирило Пахомов. Джерело: ТОВ «ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ»

В умовах повномасштабної війни український бізнес стає важливою складовою обороноздатності держави. ТОВ "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" поєднує масштабні імпортні поставки високотехнологічної продукції та безпілотників, прозору сплату податків, партнерство з провідними виробниками оборонної техніки й пряму підтримку українських військових.

Масштаби імпорту та внесок у держбюджет

В умовах війни особливого значення набувають підприємства, здатні забезпечувати оборонний сектор сучасними технологіями, безпілотними системами, електронними компонентами та обладнанням. У цьому напрямі активно працює ТОВ "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ", розвиваючи співпрацю з військовими частинами та українськими виробниками.

Понад 200 мільйонів гривень поставок і майже 55 мільйонів податків: як ТОВ ''ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ'' та Кирило Пахомов допомагають Силам оборони

ТОВ "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" та Кирило Пахомов допомагають Силам оборони

Читайте також
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 7,4 т.
До кінця цього тижня життя трьох знаків зодіаку значно покращиться: особливо пощастить у фінансовій сфері
icon 7,4 т.
До кінця цього тижня життя трьох знаків зодіаку значно покращиться: особливо пощастить у фінансовій сфері
Віталій ПортниковВіталій Портников
icon 5,9 т.
На що розраховує Путін через чотири з половиною роки війни
icon 5,9 т.
На що розраховує Путін через чотири з половиною роки війни
Олена БилімОлена Билім
icon 4,2 т.
Перехід на зимовий час: чому годинники переводять у неділю
icon 4,2 т.
Перехід на зимовий час: чому годинники переводять у неділю

Масштаби діяльності компанії характеризуються такими показниками:

Понад 400 000 одиниць імпортованих товарів, обладнання та комплектуючих.

Понад 200 000 000 грн – загальна вартість ввезеної продукції.

54 991 206 грн – загальна сума сплаченого податку на додану вартість (ПДВ) та митних платежів.

Основним надійним постачальником, здатним задовольнити потреби ЗСУ у найсучасніших засобах боротьби для здійснення захисту нашої держави, є компанія MonoLit Kyrylo Pakhomov під керівництвом Пахомова Кирила.

Усі імпортні операції здійснюються в межах чинного законодавства України, з належним митним оформленням та виконанням податкових зобов’язань.

Суттєва сплата майже 55 млн грн податків і мита – це вагомий внесок підприємства у фінансову стабільність держави.

Сучасні дрони для захисту українського неба

Одним із ключових напрямів компанії є імпорт і постачання сучасних безпілотних літальних апаратів. Серед представлених брендів – всесвітньо відомі виробники DJI та Autel Robotics.Їхні безпілотні системи широко застосовуються для повітряної розвідки, спостереження, моніторингу територій, виявлення загроз та виконання інших завдань із забезпечення безпеки й оборони України, допомагаючи військовим отримувати оперативну інформацію та підвищувати ефективність бойової роботи.

Комплектуючі для FPV-дронів

Окреме місце в діяльності компанії займає імпорт широкого асортименту компонентів для виробництва FPV-дронів, які відіграють надзвичайно важливу роль у протидії агресії. ТОВ "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" забезпечує постачання деталей від відомих міжнародних брендів:

Caddx – відеокамери та системи передачі відеосигналу.

Hobbywing – електронні регулятори швидкості, електродвигуни та інші компоненти.

T-Motor – високопродуктивні електродвигуни та силові установки.

AxisFlying – двигуни та комплектуючі для FPV-систем.

SoloGood – обладнання та комплектуючі для безпілотних платформ.

Також асортимент включає інші електронні компоненти, необхідні для виготовлення, модернізації та обслуговування БПЛА, що допомагає Силам оборони ефективно знищувати ворога і захищати життя військових.

Масштабні поставки оптоволокна

Ще одним стратегічно важливим напрямом є постачання оптоволоконної продукції. В умовах сучасної війни такі технології забезпечують стабільну передачу даних, стійкість до електромагнітних перешкод і відкривають можливості для розвитку захищених систем зв’язку та безпілотних комплексів.

Співпраця з українськими виробниками

ТОВ "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" співпрацює з українськими підприємствами, які створюють сучасні технологічні рішення для Сил оборони. Серед них:

"Генерал Черешня" – український виробник безпілотних систем.

"Глобал Марк" – компанія у сфері забезпечення оборонного сектору технологічною продукцією.

"Мілідрон" – представник індустрії безпілотних технологій і обладнання оборонного призначення.

BlackBird – партнер у межах забезпечення потреб оборонного сектору.

Така кооперація дозволяє формувати ефективні ланцюги постачання й розвивати український оборонно-промисловий комплекс. Компанія також безпосередньо працює з військовими частинами та оборонними угрупованнями.

Особиста позиція та підтримка військових керівництвом

Кирило Пахомов, приділяє значну увагу підтримці українських захисників. Окрім бізнесу, він активно долучається до надання фінансової допомоги різним військовим формуванням.

Схожі теми
бізнесДопомога ЗСУБПЛА
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись