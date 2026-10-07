В умовах повномасштабної війни український бізнес стає важливою складовою обороноздатності держави. ТОВ "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" поєднує масштабні імпортні поставки високотехнологічної продукції та безпілотників, прозору сплату податків, партнерство з провідними виробниками оборонної техніки й пряму підтримку українських військових.

Відео дня

Масштаби імпорту та внесок у держбюджет

В умовах війни особливого значення набувають підприємства, здатні забезпечувати оборонний сектор сучасними технологіями, безпілотними системами, електронними компонентами та обладнанням. У цьому напрямі активно працює ТОВ "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ", розвиваючи співпрацю з військовими частинами та українськими виробниками.

Масштаби діяльності компанії характеризуються такими показниками:

Понад 400 000 одиниць імпортованих товарів, обладнання та комплектуючих.

Понад 200 000 000 грн – загальна вартість ввезеної продукції.

54 991 206 грн – загальна сума сплаченого податку на додану вартість (ПДВ) та митних платежів.

Основним надійним постачальником, здатним задовольнити потреби ЗСУ у найсучасніших засобах боротьби для здійснення захисту нашої держави, є компанія MonoLit Kyrylo Pakhomov під керівництвом Пахомова Кирила.

Усі імпортні операції здійснюються в межах чинного законодавства України, з належним митним оформленням та виконанням податкових зобов’язань.

РЕКЛАМА

Суттєва сплата майже 55 млн грн податків і мита – це вагомий внесок підприємства у фінансову стабільність держави.

Сучасні дрони для захисту українського неба

Одним із ключових напрямів компанії є імпорт і постачання сучасних безпілотних літальних апаратів. Серед представлених брендів – всесвітньо відомі виробники DJI та Autel Robotics.Їхні безпілотні системи широко застосовуються для повітряної розвідки, спостереження, моніторингу територій, виявлення загроз та виконання інших завдань із забезпечення безпеки й оборони України, допомагаючи військовим отримувати оперативну інформацію та підвищувати ефективність бойової роботи.

Головні історії дня

Комплектуючі для FPV-дронів

Окреме місце в діяльності компанії займає імпорт широкого асортименту компонентів для виробництва FPV-дронів, які відіграють надзвичайно важливу роль у протидії агресії. ТОВ "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" забезпечує постачання деталей від відомих міжнародних брендів:

Caddx – відеокамери та системи передачі відеосигналу.

Hobbywing – електронні регулятори швидкості, електродвигуни та інші компоненти.

T-Motor – високопродуктивні електродвигуни та силові установки.

AxisFlying – двигуни та комплектуючі для FPV-систем.

РЕКЛАМА

SoloGood – обладнання та комплектуючі для безпілотних платформ.

Також асортимент включає інші електронні компоненти, необхідні для виготовлення, модернізації та обслуговування БПЛА, що допомагає Силам оборони ефективно знищувати ворога і захищати життя військових.

Масштабні поставки оптоволокна

Ще одним стратегічно важливим напрямом є постачання оптоволоконної продукції. В умовах сучасної війни такі технології забезпечують стабільну передачу даних, стійкість до електромагнітних перешкод і відкривають можливості для розвитку захищених систем зв’язку та безпілотних комплексів.

РЕКЛАМА

Співпраця з українськими виробниками

ТОВ "ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ" співпрацює з українськими підприємствами, які створюють сучасні технологічні рішення для Сил оборони. Серед них:

"Генерал Черешня" – український виробник безпілотних систем.

"Глобал Марк" – компанія у сфері забезпечення оборонного сектору технологічною продукцією.

"Мілідрон" – представник індустрії безпілотних технологій і обладнання оборонного призначення.

BlackBird – партнер у межах забезпечення потреб оборонного сектору.

Така кооперація дозволяє формувати ефективні ланцюги постачання й розвивати український оборонно-промисловий комплекс. Компанія також безпосередньо працює з військовими частинами та оборонними угрупованнями.

Особиста позиція та підтримка військових керівництвом

Кирило Пахомов, приділяє значну увагу підтримці українських захисників. Окрім бізнесу, він активно долучається до надання фінансової допомоги різним військовим формуванням.