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Помер ініціатор відродження Києво-Могилянської академії В’ячеслав Брюховецький

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
627
Помер ініціатор відродження Києво-Могилянської академії В’ячеслав Брюховецький
Помер ініціатор відродження Києво-Могилянської академії

У п'ятницю, 13 листопада, стало відомо про смерть Героя України, літературознавця та ініціатора відродження Києво-Могилянської академії В’ячеслава Брюховецького. Йому було 79 років.

Життя громадського діяча обірвалося 12 листопада. Про це повідомили на Facebook-сторінці Національного університету "Києво-Могилянської академії".

"12 листопада перестало битися серце Героя України, видатного літературознавця, педагога, журналіста, громадського діяча, одного із засновників Народного Руху України, ініціатора відродження Києво-Могилянської академії, її першого та почесного президента В’ячеслава Степановича Брюховецького (1947-2026)", – йдеться у повідомленні.

Помер ініціатор відродження Києво-Могилянської академії В’ячеслав Брюховецький

Помер ініціатор відродження Києво-Могилянської академії. Джерело: Facebook/Національний університет "Києво-Могилянська академія"

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Помер ініціатор відродження Києво-Могилянської академії В’ячеслав Брюховецький

Йому було 79 років. Джерело: Facebook/Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Помер ініціатор відродження Києво-Могилянської академії В’ячеслав Брюховецький

Помер В’ячеслав Брюховецький. Джерело: Facebook/Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Що відомо про В’ячеслава Брюховецького

У Національному університеті "Києво-Могилянська академія" зазначили, що В’ячеслав Брюховецький присвятив себе розбудові незалежної України. У 1991 році він узявся за відродження Києво-Могилянської академії, яка згодом стала одним із символів української незалежності та нової вищої освіти.

Помер ініціатор відродження Києво-Могилянської академії В’ячеслав Брюховецький

Йому було 79 років. Джерело: Facebook/Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Помер ініціатор відродження Києво-Могилянської академії В’ячеслав Брюховецький

Помер ініціатор відродження Києво-Могилянської академії. Джерело: Facebook/Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Помер ініціатор відродження Києво-Могилянської академії В’ячеслав Брюховецький

Йому було 79 років. Джерело: Facebook/Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Відновлений університет поєднав історичні традиції з сучасними західними освітніми підходами. Він став україномовним, інноваційним закладом із власною академічною культурою, заснованою на свободі, взаємній повазі та спільних цінностях.

"Саме тут у 1996 році були відкриті перші магістерські програми, а у 2008 році – створена Докторська школа з першими структурованими програмами підготовки докторів філософії. Тут утвердилися справжнє студентське самоврядування, особлива внутрішня культура взаємної довіри і поваги, атмосфера творчості й свободи, увага до критичного мислення", – зазначається у повідомленні.

Помер ініціатор відродження Києво-Могилянської академії В’ячеслав Брюховецький

Помер ініціатор відродження Києво-Могилянської академії. Джерело: Facebook/Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Помер ініціатор відродження Києво-Могилянської академії В’ячеслав Брюховецький

Помер ініціатор відродження Києво-Могилянської академії. Джерело: Facebook/Національний університет "Києво-Могилянська академія"

У спільноті наголосили, що цінності, закладені в основу Академії, впливали й на громадську діяльність. Могилянська спільнота брала активну участь у Помаранчевій революції 2004–2005 років і Революції Гідності 2013–2014 років, а також долучалася до захисту університетської автономії в межах відповідного консорціуму, який діяв у 2005–2010 роках.

Помер ініціатор відродження Києво-Могилянської академії В’ячеслав Брюховецький

Йому було 79 років. Джерело: Facebook/Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Помер ініціатор відродження Києво-Могилянської академії В’ячеслав Брюховецький

Помер В’ячеслав Брюховецький. Джерело: Facebook/Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Помер ініціатор відродження Києво-Могилянської академії В’ячеслав Брюховецький

Помер ініціатор відродження Києво-Могилянської академії. Джерело: Facebook/Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Разом з тим одним із головних досягнень В’ячеслава Брюховецького стало виховання покоління могилянців, які готові брати відповідальність за майбутнє країни. Сьогодні вони працюють у різних сферах, а також боронять Україну на фронті.

"Втрата В’ячеслава Брюховецького непоправна для могилянської спільноти й усієї України. Але справа його життя живе. Вона живе у відродженому ним університеті, у людях, яких він об’єднав і надихнув, у цінностях, які він відстоював, а також у майбутньому, заради якого він працював. Світла Пам’ять Великій Людині – В’ячеславу Степановичу Брюховецькому. Щирі співчуття родині, близьким, друзям, колегам і всій могилянській спільноті", – йдеться у повідомленні.

Помер ініціатор відродження Києво-Могилянської академії В’ячеслав Брюховецький

Пост. Джерело: Скриншот

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