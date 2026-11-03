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Польського журналіста, який скаржився на "українську нахабність", не пустили в Україну і заборонили в’їзд на три роки

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
1,5 т.
Польського журналіста, який скаржився на "українську нахабність", не пустили в Україну і заборонили в’їзд на три роки
Польський журналіст Лукаш Варзеха. Джерело: Соцмережі

Польського журналіста Лукаша Варзеху, який хотів приїхати до України в межах ознайомчої поїздки польських медійників не пустили на кордоні в Україну та заборонили в’їзд до неї на три роки. Поїздка була організована спільно Центром Мєрошевського та Українським інститутом.

Про це зазначили в Центрі Мєрошевського. Журналіст зазначив, що рішення СБУ було ухвалене "з міркувань безпеки".

Що відомо

У Центрі пояснили, що список журналістів, запрошених до участі у візиті, був попередньо узгоджений з Українським інститутом, який підпорядковується МЗС, а потім переданий відповідним державним органам України.

На етапі підготовки до поїздки заперечень щодо присутності Варзехи не висловлювалося. У Центрі також додали, що сприйняли рішення про недопуск журналіста в Україну "із занепокоєнням".

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"Поважаючи суверенне право України вирішувати питання про в’їзд на її територію, ми водночас звертаємо увагу на те, що обмеження щодо роботи журналістів можуть викликати широкий резонанс у ЗМІ та створювати простір для коментарів, які негативно впливають на добросусідські польсько-українські відносини", – йдеться у заяві установи.

Сам Варзеха у соцмережах заявив, що рішення про трирічну заборону на в’їзд було видано Службою безпеки України після того, як журналіст провів понад сім годин на кордоні. Він додав, що рішення СБУ було ухвалене "з міркувань безпеки".

Журналіст пояснив, що він подорожував з групою до Києва на запрошення офіційної української державної установи.

Ультраправий політик з польської партії "Конфедерація" Славомір Менцен заявив, що заборона на в’їзд до України журналісту є скандалом. Він закликав польське МЗС втрутитися в ситуацію.

"До Польщі звідти в’їжджає хто завгодно, а українцям заважає Варзеха? Ми приймаємо у себе українців, які говорять про Польщу набагато гірші речі, ніж Варзеха про Україну. Закликаю МЗС вжити заходів у цій справі!" – написав Менцен. 

Хто такий Лукаш Варзеха

Лукаш Варзеха – це польський журналіст та публіцист правих поглядів. Він неодноразово критикував політику Польщі щодо України та писав, що "ми самі виростили українську нахабність". У 2023 році він написав, що курс на підтримку членства України в ЄС "є самогубчим і вкрай суперечливим польським інтересам".

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що українці є ключовою іноземною робочою силою польської економіки. На початку 2026 року в цій країні офіційно працювали 757,7 тис. громадян України, що становило майже 68% усіх працевлаштованих іноземців.

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