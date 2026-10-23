Покарання у 26 тисяч нікого не лякає: Кощук запропонувала штрафувати продавців нелегальних рідин для вейпів на 250 тисяч

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ціль зовсім інша: в ISW пояснили, що стоїть за "інтересом" Росії до мирних перемовинЦіль зовсім інша: в ISW пояснили, що стоїть за "інтересом" Росії до мирних перемовинСили оборони відмінусували 1830 окупантів та спалили 5 одиниць спецтехніки армії РФ: дані ГенштабуСили оборони відмінусували 1830 окупантів та спалили 5 одиниць спецтехніки армії РФ: дані ГенштабуІлюстрація - жінка з прапорцем УкраїниБіженцям з України переписали правила легалізації в країні ЄС: що треба знатиНа війні проти України ліквідували актора з популярного російського серіалу. ФотоНа війні проти України ліквідували актора з популярного російського серіалу. ФотоДональд Трамп і Володимир ПутінДемілітаризована зона і відмова від вступу в НАТО: в The Economist розкрили, яку мирну угоду для України пропонують СШАЗенітник ЗСУРФ атакувала Україну ударними дронами, сили ППО збили 140 зі 176 цілей: є наслідки в областяхВ ISW пояснили, чому Росія атакувала Київ касетною балістикою на тлі мирних перемовинВ ISW пояснили, чому Росія атакувала Київ касетною балістикою на тлі мирних перемовинУкраїнські банки суттєво оновили курс долараУкраїнські обмінники помітно переписали курс: скільки коштує долар 23 жовтняВ аеропорту Японії загорівся український Ан-124 "Руслан": що сталося. Фото і відеоВ аеропорту Японії загорівся український Ан-124 "Руслан": що сталося. Фото і відеоСтару гривню можна продати майже за 40 тисячСтару гривню можна продати майже за 40 тисяч: який вигляд має дорога українська монета

Покарання у 26 тисяч нікого не лякає: Кощук запропонувала штрафувати продавців нелегальних рідин для вейпів на 250 тисяч

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
63
Покарання у 26 тисяч нікого не лякає: Кощук запропонувала штрафувати продавців нелегальних рідин для вейпів на 250 тисяч
Нелегальний продаж рідин для електронних сигарет. Джерело: Unsplash

Підвищення штрафу за нелегальний продаж рідин для електронних сигарет могло б повпливати на зменшення тіньового обігу вейпів. Таку думку висловила експертка з питань оподаткування Growford Institute, кандидат економічних наук Тетяна Кощук, коментуючи ініціативу уряду щодо зменшення тіньового сектору економіки.

Про це повідомляє "Суспільне".

За її словами основними реалізаторами підпільних товарів у категорії є ФОПи, які не можуть отримати ліцензію на підакцизні товари. Відповідно, вони не сплачують акцизний податок, податок на додану вартість тощо. Середня ціна набору для самозамісу (основна схема нелегального продажу рідин для вейпів, коли всі компоненти продаються окремо, а користувач сам їх змішує) коштує 350 грн. Якби ці товари оподатковувалися, їх вартість становила б 430 грн.

"Що із цим робити? Держава уже запровадила певні обмеження на продаж сировини. Застосовується штраф на рівні 26 тисяч гривень до однієї роздрібної точки. Однак щоденний середній виторг таких точок – близько 7 тисяч гривень. Тобто, цим штрафом нікого, на жаль, сьогодні не налякаєш. Якби цей штраф був 250 тисяч гривень, то, можливо, це якось вплинуло б на ситуацію", – зазначила експертка.

Читайте також
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
5,0 т.
Можливі великі грошові втрати: Левів чекають великі проблеми, а на Риб – довгоочікуваний відпочинок – гороскоп на 23 жовтня для всіх
5,0 т.
Можливі великі грошові втрати: Левів чекають великі проблеми, а на Риб – довгоочікуваний відпочинок – гороскоп на 23 жовтня для всіх
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
1,8 т.
Чи можуть працівники ТЦК вручати повістки вночі і заходити до оселі: детальне пояснення
1,8 т.
Чи можуть працівники ТЦК вручати повістки вночі і заходити до оселі: детальне пояснення
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
1,7 т.
Не кожна хризантема переживе зиму: як обрати морозостійку
1,7 т.
Не кожна хризантема переживе зиму: як обрати морозостійку

З іншого боку, наголосила вона, крім підвищення штрафів важливо зробити і так, щоб вони застосовувалися. За даними ДПС, у 2026-му році із близько 4 тисяч точок нелегального продажу рідин для електронних сигарет, штрафи отримали лише 300.

"Проблему потрібно вирішувати з різних боків. Має долучитися ДПС, Бюро економічної безпеки, яке повинно боротися з нелегальним виробництвом рідин. Повинна долучитися митна служба, прикордонна служба, які мають блокувати імпорт цієї продукції. Тобто має бути комплексна програма", – сказала Тетяна Кощук.

Нагадаємо, у середу, 21 жовтня, під час зустрічі з урядовцями, народними депутатами, директором БЕБ Олександром Цивінським, першим заступником голови Державної податкової служби Юрієм Конюшенком, керівництвом Національної поліції та митної служби уряд визначив першочергові заходи для скорочення тіньового сектору економіки. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Серед першочергових заходів – протидія незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів, оподаткування електронних сигарет і рідин для них; контрабанда; ліквідація схем ухилення від сплати податків; махінації в гральному бізнесі тощо.

Схожі теми
українціподаткиФОПекономікаУкраїнаштрафи
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел