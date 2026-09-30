Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
"Пошматувала" Оксану Марченко, отримувала листи за Юлію Тимошенко, а олігархи не змогли поділити між проєктами. Інтерв’ю з Інною Приходько"Пошматувала" Оксану Марченко, отримувала листи за Юлію Тимошенко, а олігархи не змогли поділити між проєктами. Інтерв’ю з Інною ПриходькоЗСУ відмінусували ще 1900 окупантів та спалили десятки артсистем: дані ГенштабуЗСУ відмінусували ще 1900 окупантів та спалили десятки артсистем: дані ГенштабуРосія розпочала кампанію з ударів по енергетиці України: в ISW пояснили ціль ПутінаРосія розпочала кампанію з ударів по енергетиці України: в ISW пояснили ціль Путіна"Це була очікувана смерть". Дочка легендарного Георгія Дрозда розкрила, яка хвороба забрала його життя 11 років тому"Це була очікувана смерть". Дочка легендарного Георгія Дрозда розкрила, яка хвороба забрала його життя 11 років томуОсінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів "Гарпія-А1". Фото і відеоОсінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів "Гарпія-А1". Фото і відеоВночі -3, а вдень до +22: коли в Україну прийдуть перші заморозки та чи настала вже метеорологічна осіньВночі -3, а вдень до +22: коли в Україну прийдуть перші заморозки та чи настала вже метеорологічна осіньНацбанк продає срібну 1 грн з особливим дизайномНБУ "видає" українцям срібні монети номіналом 1 грн з особливим дизайном: скільки можна отримати за один разІлюстрація. ГороскопСтрільці, сміливо починайте нове, а Рибам потрібно відпочити: гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків зодіакуПентагон майже повністю законтрактував $400 млн допомоги Україні, – сенатор КунсПентагон майже повністю законтрактував $400 млн допомоги Україні, – сенатор КунсПартія німецької подруги Путіна Сари Вагенкнехт дивно змінила назвуПартія німецької подруги Путіна Сари Вагенкнехт дивно змінила назву

Погоду визначає антициклон: синоптикиня дала прогноз на перший день жовтня в Україні. Карта

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 70
Погоду визначає антициклон: синоптикиня дала прогноз на перший день жовтня в Україні. Карта
Синоптикиня надала прогноз на перший день жовтня в Україні
Джерело: pexels

Синоптична ситуація в Україні 1 жовтня перебуватиме під впливом північного антициклону. Він принесе сонячну, суху та помірно теплу погоду практично на всю територію країни.

Температурні показники в середньому по Україні становитимуть +17...+22 градуси. Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко та Український гідрометцентр.

Опади та температура в регіонах

У четвер, 1 жовтня, у більшості областей очікується суха погода. Невеликі дощі можливі лише подекуди в Криму та Приазов'ї.

В Ужгороді стовпчики термометрів піднімуться до +19...+21, у Львові, Івано-Франківську, Чернівцях і Тернополі +15...+18.

У Чернігові, Сумах, Житомирі, Вінниці та Черкасах очікується +15...+1, у Полтаві та Кропивницькому до +17...+19 градусів.

Читайте також
Даниїл БорщДаниїл Борщ
icon 11,3 т.
Видиме невидиме – Гуцульщина: OBOZ.UA розповідає про унікальну косівську кераміку і легендарний косівський ринок. Відео
icon 11,3 т.
Видиме невидиме – Гуцульщина: OBOZ.UA розповідає про унікальну косівську кераміку і легендарний косівський ринок. Відео
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
icon 4,8 т.
Зеленський підвищив у званні командира 11 корпусу, який обороняє Слов'янськ і Краматорськ
icon 4,8 т.
Зеленський підвищив у званні командира 11 корпусу, який обороняє Слов'янськ і Краматорськ
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
icon 2,2 т.
Не витратять зайвої копійки ні на себе, а тим більше на інших: 4 найжадібніші знаки зодіаку
icon 2,2 т.
Не витратять зайвої копійки ні на себе, а тим більше на інших: 4 найжадібніші знаки зодіаку

У Дніпрі, Харкові, Донецьку та Луганську +15...+18, в Одесі, Миколаєві та Херсоні повітря прогріється до +20.

Синоптик попереджає про небезпечні метеорологічні явища. У південній частині України, у східних областях та на Дніпропетровщині очікуються пориви північно-східного вітру, які досягатимуть штормових значень до 15–20 м/с. Мешканцям цих регіонів слід дотримуватися обережності.

Погода в Києві та області

Початок жовтня в столиці пройде за сухої, сонячної та помірно теплої погоди. Протягом дня температура повітря в Києві коливатиметься в межах +16...+18, вночі похолоднішає до +6...+8.

Суха та порівняно тепла погода в Україні збережеться до кінця тижня. Однак антициклональний характер погоди слабо сприяє розсіюванню задимленого повітря. Шкідливі мікрочастинки пилу та смогу поєднуватимуться з природними ранковими туманами, тому людям із бронхолегеневими захворюваннями та алергіями слід особливо уважно ставитися до свого самопочуття.

Погоду визначає антициклон: синоптикиня дала прогноз на перший день жовтня в Україні. Карта

Погода в Україні 1 жовтня

Джерело: Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZ.UA, зима 2026–2027 років в Україні, за попередніми прогнозами, може виявитися теплішою за кліматичну норму з незвично високими температурами в грудні. Найбільш імовірним періодом похолодання називають січень.

Схожі теми
Погода в КиєвіПогода у ЛьвовіПогода в ХарковіПогода в ОдесіпогодаНаталка ДіденкоНаталка Діденко
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись