Погода буде мінлива: синоптик дав детальний прогноз на тиждень в Україні. Карта

В Україні протягом тижня, з 19 по 25 жовтня, погода змінюватиметься від дощової до теплої та сухої. На початку тижня опади охоплять більшість регіонів, місцями можливі грози та сильні дощі, однак надалі антициклон принесе переважно суху погоду, а денна температура подекуди сягатиме +22 градусів.

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Такий прогноз дав синоптик Ігор Кібальчич. За його даними, у понеділок Україна перебуватиме під впливом південного циклону, а в наступні дні погодні умови поступово стабілізуються.

Погода в Україні на тиждень: прогноз по днях

У понеділок, 19 жовтня, дощі пройдуть у більшості областей України. На півдні та в центральних регіонах місцями можливі грози, а на Одещині – сильні опади. Температура вночі становитиме +8...+13 °C, удень – +11...+17 °C. Вітер східний, на Правобережжі північний, 7–12 м/с.

У вівторок, 20 жовтня, дощова погода збережеться в південних і західних областях. На решті території істотних опадів не очікується. Уночі буде +8...+13 °C, удень – +12...+17 °C, а в Криму та Приазов'ї місцями до +20 °C. Вітер переважно східний, 5–10 м/с.

У середу, 21 жовтня, невеликі короткочасні дощі можливі місцями на заході та сході країни. В інших регіонах буде сухо. Температура вночі становитиме +7…+12 °C, удень – +14…+19 °C. Вітер східний або південно-східний, 5–10 м/с.

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У четвер, 22 жовтня, на більшій частині території України опадів не прогнозують. Лише вдень у західних областях місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Уночі очікується +7…+12 °C, удень – +13…+18 °C, а в Криму та на Одещині місцями до +20 °C. Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

Головні історії дня

У п'ятницю, 23 жовтня, в Україні встановиться тепла та суха погода. Температура вночі коливатиметься в межах +6...+11 °C, удень становитиме +15...+20 °C. На півдні та Закарпатті місцями повітря прогріється до +21...+22 °C. Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

У суботу, 24 жовтня, антициклон забезпечить суху та теплу погоду по всій країні. Уночі прогнозують +5...+10 °C, удень – +14...+19 °C. Вітер східний або південно-східний, 5–10 м/с.

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У неділю, 25 жовтня, переважатиме тепла погода без опадів. Температура в нічний час становитиме +5...+10 °C, удень – +13...+18 °C. Вітер східний, 5–10 м/с.

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Як писав OBOZ.UA, в Карпатах випав сніг і гори вкрилися зимовими краєвидами. Сніг засипав, зокрема, гори Близниця, Шпиці та Хом’як.