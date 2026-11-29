У суботу, 28 листопада, на Прикарпатті сталася ДТП між Марківцями та Чернієвом неподалік Івано-Франківська. Автомобіль Ford Fiesta виїхав на зустрічну смугу та врізався у Volkswagen Golf, при цьому в момент аварії в салоні першого авто перебували двоє дітей, одному з яких лише два місяці.

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Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області. Інформація про ДТП надійшла на лінію 102 близько 16:40, на місце події одразу ж виїхали поліцейські.

Вони попередньо встановили, що 25-річна жителька Івано-Франківська, яка була за кермом Ford Fiesta, не врахувала дорожньої обстановки та погодних умов, не впоралася з керуванням і виїхала на смугу зустрічного руху. Там її автівка зіткнулася з Volkswagen Golf під керуванням 22-річного водія.

У салоні Ford Fiesta, крім водійки, перебували семирічна дитина та двомісячне немовля. Усіх учасників ДТП оглядали медики.

"Поліцейські продовжують працювати на місці події та встановлюють усі обставини аварії", – сказано в повідомленні.

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Поліцейські Прикарпаття закликали водіїв враховувати погодні умови та стан дороги й обирати безпечну швидкість. У темну пору доби треба знижувати швидкість, щоб вчасно помітити небезпеку й зреагувати.

Правоохоронці також нагадали, що під час поїздок із дітьми обов’язково використовувати дитячі автокрісла, підібрані за зростом і вагою дитини.

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