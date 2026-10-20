Плоди отруйного дерева: компанія "Генерал Черешня" заявила про блокування контрактів на 677 тисяч дронів

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Українців попередили про різке зростання цін на бензинУкраїнців попередили про різке зростання цін на бензин: чого очікувати від АЗСУЄФА офіційно змінив підсумки матчу "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Що сталося і як це можливо?УЄФА офіційно змінив підсумки матчу "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Що сталося і як це можливо?Відключення світла в Україні. Ілюстрація"Укренерго" оновило графік відключень світла: оголошено режим на 21 жовтняУкраїна може отримати гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО: Зеленський розповів про переговори в ОслоУкраїна може отримати гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО: Зеленський розповів про переговори в ОслоШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріУ Кремлі чекають Віткоффа з доповіддю щодо переговорів з Зеленським в Осло, – ПєсковУ Кремлі чекають Віткоффа з доповіддю щодо переговорів з Зеленським в Осло, – ПєсковМайже половина іноземних найманців в армії РФ є громадянами Центральної Азії: з яких країн найбільшеМайже половина іноземних найманців в армії РФ є громадянами Центральної Азії: з яких країн найбільшеМолода картопля в магазині. ІлюстраціяПопулярний овоч в Україні може різко подорожчати взимку: скільки коштуватиме кілограмВідключення світла в Україні. ІлюстраціяУ Києві зникло світло у 4 районах, графіки діятимуть до опівночі: що відбувається з електроенергією 20 жовтня"Погані речі": Рубіо заявив, що війна в Україні має закінчитися, і згадав про втрати Росії. Відео"Погані речі": Рубіо заявив, що війна в Україні має закінчитися, і згадав про втрати Росії. Відео

Плоди отруйного дерева: компанія "Генерал Черешня" заявила про блокування контрактів на 677 тисяч дронів

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read2 хв
2,8 т.
Плоди отруйного дерева: компанія "Генерал Черешня" заявила про блокування контрактів на 677 тисяч дронів
Чиновники блокують постачання 677 тисяч БПЛА на фронт. Джерело: Facebook Генерал Черешня FPV

Компанія "Генерал Черешня" не може укласти чотири контракти на постачання оптоволоконних дронів за лотами, у яких стала переможцем, через відсутність нормативно-правових документів, що регламентують проведення так званих конкурентних закупівель. За оцінкою виробника, через цю процедуру загалом заблоковано постачання 677 тисяч дронів різних виробників на радіо- та оптоволоконному зв’язку.

Про це йдеться в заяві компанії "Генерал Черешня".

У компанії стверджують, що процедура закупівель, проведена Агенцією оборонних закупівель (АОЗ ДОТ) та Міністерством оборони України, не має належного нормативного регулювання. За словами представників "Генерал Черешня", виробники не мають документа, який визначав би порядок проведення закупівлі, укладання контрактів і подальшого постачання продукції.

"Ми не можемо укласти контракти, тому що просто немає жодного нормативно-правового документа, який би дозволив нам це зробити", – заявили в компанії.

Читайте також
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
74,5 т.
У Кропивницькому на могилі полеглого захисника встановили пам'ятник з російською мовою: рішення викликало дискусії. Фото і відео
74,5 т.
У Кропивницькому на могилі полеглого захисника встановили пам'ятник з російською мовою: рішення викликало дискусії. Фото і відео
Ірина МельниченкоІрина Мельниченко
18,7 т.
5 знаків зодіаку, яким судилося досягти значного фінансового успіху на початку 2027 року
18,7 т.
5 знаків зодіаку, яким судилося досягти значного фінансового успіху на початку 2027 року
Олена БилімОлена Билім
13,6 т.
Коли переводити годинник на зимовий час: точна дата у 2026 році
13,6 т.
Коли переводити годинник на зимовий час: точна дата у 2026 році

За інформацією виробника, йдеться про чотири виграні лоти на постачання оптоволоконних безпілотників загальною кількістю 31 тисяча одиниць. Через невизначеність із процедурою компанія не має розуміння термінів постачання. У "Генерал Черешня" наголошують, що ці дрони вже мали б бути на фронті. За твердженням компанії, постачання заблоковано для виробників загалом, а не лише для їхньої компанії.

У компанії наполягають, що проведені процедури не можна вважати повноцінними тендерами. На думку виробника, опитування обмеженого кола постачальників електронною поштою без публічного оголошення, електронного аукціону та прозорого визначення переможців не забезпечує належної відкритості закупівель.

"Всі подальші дії з цим "тендером" є плодами отруйного дерева", – заявили в компанії "Генерал Черешня", закликавши скасувати чинну процедуру та запровадити прозорий механізм закупівель, доступний для всіх учасників ринку.

У компанії також повідомили, що продовжують оскаржувати процедуру різними способами. Зокрема, йдеться про судові позови, звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), а також консультації з міжнародними партнерами, зокрема представниками Європейської Комісії.

У "Генерал Черешня" стверджують, що вже отримали сигнали від антикорупційних органів щодо перевірки цієї процедури. Водночас компанія не уточнила, про які саме дії органів ідеться та які рішення за результатами перевірок уже ухвалені.

Виробник закликає негайно переглянути підхід до закупівель безпілотників і перейти до процедури з чітким нормативним регулюванням, прозорими правилами та визначеними термінами укладання й виконання контрактів.

Схожі теми
БПЛАОПК УкраїниАгенція оборонних закупівель
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел