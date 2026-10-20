Плоди отруйного дерева: компанія "Генерал Черешня" заявила про блокування контрактів на 677 тисяч дронів

Компанія "Генерал Черешня" не може укласти чотири контракти на постачання оптоволоконних дронів за лотами, у яких стала переможцем, через відсутність нормативно-правових документів, що регламентують проведення так званих конкурентних закупівель. За оцінкою виробника, через цю процедуру загалом заблоковано постачання 677 тисяч дронів різних виробників на радіо- та оптоволоконному зв’язку.

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Про це йдеться в заяві компанії "Генерал Черешня".

У компанії стверджують, що процедура закупівель, проведена Агенцією оборонних закупівель (АОЗ ДОТ) та Міністерством оборони України, не має належного нормативного регулювання. За словами представників "Генерал Черешня", виробники не мають документа, який визначав би порядок проведення закупівлі, укладання контрактів і подальшого постачання продукції.

"Ми не можемо укласти контракти, тому що просто немає жодного нормативно-правового документа, який би дозволив нам це зробити", – заявили в компанії.

За інформацією виробника, йдеться про чотири виграні лоти на постачання оптоволоконних безпілотників загальною кількістю 31 тисяча одиниць. Через невизначеність із процедурою компанія не має розуміння термінів постачання. У "Генерал Черешня" наголошують, що ці дрони вже мали б бути на фронті. За твердженням компанії, постачання заблоковано для виробників загалом, а не лише для їхньої компанії.

У компанії наполягають, що проведені процедури не можна вважати повноцінними тендерами. На думку виробника, опитування обмеженого кола постачальників електронною поштою без публічного оголошення, електронного аукціону та прозорого визначення переможців не забезпечує належної відкритості закупівель.

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"Всі подальші дії з цим "тендером" є плодами отруйного дерева", – заявили в компанії "Генерал Черешня", закликавши скасувати чинну процедуру та запровадити прозорий механізм закупівель, доступний для всіх учасників ринку.

У компанії також повідомили, що продовжують оскаржувати процедуру різними способами. Зокрема, йдеться про судові позови, звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), а також консультації з міжнародними партнерами, зокрема представниками Європейської Комісії.

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У "Генерал Черешня" стверджують, що вже отримали сигнали від антикорупційних органів щодо перевірки цієї процедури. Водночас компанія не уточнила, про які саме дії органів ідеться та які рішення за результатами перевірок уже ухвалені.

Виробник закликає негайно переглянути підхід до закупівель безпілотників і перейти до процедури з чітким нормативним регулюванням, прозорими правилами та визначеними термінами укладання й виконання контрактів.