Після яких культур не можна садити часник: урожаю не буде

Посаджений восени озимий часник дозволяє у наступному сезоні отримати врожай овочу значно раніше. Але, щоб рослина вчасно зійшла і добре почувалась, потрібно врахувати не лише терміни посадки та догляд, а й врахувати те, які культури росли на грядці раніше.

Відео дня

Як пише VSN, якщо вибрати невдале місце, у ґрунті можуть залишитися збудники хвороб і шкідники, небезпечні саме для часнику. Через це рослини розвиватимуться гірше, головки будуть дрібними, а частина врожаю може загнити ще до збирання або під час зберігання. І ось список невдалих попередників та інші умови, які допоможуть вам виростити великий врожай озимого часнику.

Після яких культур не рекомендують садити озимий часник

Часник

Повторно висаджувати часник на тій самій ділянці щороку – погане рішення з погляду сівозміни. З часом у ґрунті накопичуються збудники захворювань і шкідники, які уражають саме цю культуру. Це збільшує ймовірність появи гнилі, пошкодження кореневої системи та порушень у формуванні цибулин.

Ріпчаста цибуля

Цибуля, як і часник, належить до родини амарилісових, тому ці рослини мають спільних шкідників і хвороби. Через це не варто вирощувати їх одна за одною на тій самій грядці. Таке обмеження поширюється і на порей, шалот та інші різновиди цибулі.

Фахівці з овочівництва рекомендують повертати часник на попередню ділянку щонайменше через три-чотири роки. Якщо ґрунт уражений хворобами, які складно вивести, перерву між посадками доведеться збільшити.

Інші цибулеві культури

Заміна ріпчастої цибулі на зелену або іншу споріднену культуру не розв’язує проблеми. Збудники спільних захворювань можуть зберігатися в землі та рослинних рештках, тож ділянка після таких рослин також не найкращий вибір для озимого часнику.

РЕКЛАМА

Картопля (з врахуванням стану ґрунту)

Картопля належить до іншої родини рослин, ніж часник, тому сама по собі не є категорично небажаним попередником. Проте варто враховувати, чи хворіла вона протягом сезону, чи були на грядці ґрунтові шкідники та чи залишилося після збирання багато рослинних решток. Якщо на вссе відповідь "так", за таких обставин краще знайти інше місце для посадки часнику. Не слід висаджувати його й на ділянках із ознаками гнилі та поганим відведенням води.

Які культури підходять як попередники для часнику

Озимий часник зазвичай добре росте на грядках, де до нього вирощували огірки, кабачки, гарбузи, горох або квасолю. Можна використовувати й ділянки після ранніх капустяних культур – за умови, що ґрунт здоровий і придатний для вирощування часнику.

Головні історії дня

Найважливіше, щоб попередня культура не належала до цибулевих. Перед посадкою потрібно прибрати з грядки рослинні рештки та перевірити, чи земля не надто ущільнена й не перезволожена.

Як підготувати грядку до посадки озимого часнику

Щоб зубчики встигли вкоренитися до настання морозів, а навесні рослини швидко рушили в ріст, варто заздалегідь подбати про умови на грядці.

Відведіть часнику сонячне місце. За нестачі світла цибулини можуть виростати дрібнішими.

За нестачі світла цибулини можуть виростати дрібнішими. Подбайте про відведення води. Якщо волога застоюється в ґрунті, зростає ризик загнивання посадкового матеріалу.

Якщо волога застоюється в ґрунті, зростає ризик загнивання посадкового матеріалу. Ретельно приберіть рослинні рештки . Це особливо важливо, якщо попередні рослини хворіли.

. Це особливо важливо, якщо попередні рослини хворіли. Не удобрюйте грядку свіжим гноєм безпосередньо перед посадкою. Ґрунт краще підготувати завчасно, використавши зрілий компост і відповідні добрива.

Відберіть здорові зубчики. Для посадки підходять щільні, неушкоджені зубки без плям і ознак гнилі.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які дерева в саду не можна білити восени і чому.