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Після потепління вдарить мороз: синоптики дали прогноз на вихідні в Україні. Карта

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
345
Після потепління вдарить мороз: синоптики дали прогноз на вихідні в Україні. Карта
Осінь. Ілюстративне фото. Джерело: Pexels

Після відносно теплого початку вихідних в Україну прийде похолодання, яке супроводжуватиметься нічними морозами в окремих регіонах. Уже в неділю, 15 листопада, температура повітря в західних та центральних областях місцями опуститься до -3 градусів, тоді як напередодні в більшості регіонів буде значно тепліше.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Синоптики також показали, як змінюватиметься температура повітря в різних областях України протягом вихідних.

Якою буде погода в Україні 14 листопада

У суботу, 14 листопада, у західних областях удень очікується +3...+7 градусів, уночі температура коливатиметься від -2 до +4 градусів. На півночі та в центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть переважно +3...+6 градусів удень і +1...+6 вночі.

Тепліше буде на півдні та сході країни. Там удень повітря прогріється до +4...+14 градусів, а вночі подекуди температура становитиме +6...+15 градусів.

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У частині областей можливий невеликий дощ. Зокрема, прогнозується на Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Донеччині. На решті території переважатиме хмарна погода з проясненнями.

Після потепління вдарить мороз: синоптики дали прогноз на вихідні в Україні. Карта

Прогноза погоди на 14 листопада. Джерело: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 15 листопада

У неділю в Україні стане прохолодніше. У західних областях удень очікується +4...+8 градусів, однак уночі температура місцями опуститься до -3 градусів.

У північних і центральних регіонах денні показники становитимуть переважно +3...+7 градусів, а вночі коливатимуться від -3 до +5 градусів.

На півдні та сході буде дещо тепліше: вдень повітря прогріється до +5...+8 градусів, уночі очікується переважно 0...+5 градусів.

Водночас у більшості областей 15 листопада прогнозують сонячну погоду без опадів.

Після потепління вдарить мороз: синоптики дали прогноз на вихідні в Україні. Карта

Прогноза погоди на 15 листопада. Джерело: Укргідрометцентр

Нагадаємо, зима 2026–2027 років в Україні може бути відносно теплою. Однак синоптики попереджають про ймовірні періоди сильних морозів, снігопадів і різких змін температури.

Як писав OBOZ.UA, на початку листопада в деяких областях України вже зафіксували перший сніг. Подекуди снігопади спричинили справжні зимові пейзажі, хоча до початку календарної зими ще залишається час.

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