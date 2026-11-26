Прикордонник Олександр Мартишко отримав ключі від власної квартири на Львівщині. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям Фонду Ріната Ахметова, ГО "Серце Азовсталі", Донецької обласної державної адміністрації та Маріупольської міської військової адміністрації.

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"Це для мене несподіванка. Квартира дуже подобається, тут є навіть власна тераса", – ділиться враженнями Олександр.

34-річний воїн родом із Маріуполя. Усе своє життя він присвятив військовій службі. На початку повномасштабного вторгнення Олександр у складі 1-го прикордонного загону ДПСУ тримав оборону рідного міста. Під час запеклих боїв зазнав тяжкого поранення та потрапив у російський полон, де провів майже два роки.

У 2024 році військового звільнили під час обміну. Після неволі йому знадобилося тривале відновлення здоров'я. Тоді Олександр пройшов комплексний курс реабілітації за підтримки проєкту "Серце Азовсталі".

Після повернення з полону Олександр дуже мріяв про власну оселю. Здійснити цю мрію вдалося, об'єднавши зусилля благодійної організації та влади. Фонд Ріната Ахметова разом із "Серцем Азовсталі" придбав квартиру захиснику, а Маріупольська міська рада за дорученням Донецької ОДА виконала ремонт і подбала про необхідні умови для комфортного проживання. Також захиснику подарували сучасну побутову техніку.

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"Ця квартира стала результатом партнерства з Маріупольською міською військовою адміністрацією та Донецькою обласною військовою адміністрацією. Тут зробили прекрасний ремонт. Мені сьогодні дуже приємно від імені нашого засновника, усієї команди "Серця Азовсталі" та Фонду подякувати захиснику за героїчну оборону Маріуполя та всієї країни. Ми це безмежно цінуємо", – зазначила Ксенія Сухова, генеральна директорка Фонду Ріната Ахметова.

Забезпечення житлом оборонців Маріуполя є одним із пріоритетних напрямів підтримки ветеранів. Представники обласної та міської влади наголосили, що такий формат співпраці з благодійниками планують масштабувати.

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"Дякуємо Олександру за службу. Тепер наша черга йому допомогти. Те, що ми робимо сьогодні разом з благодійною організацією, з місцевою владою, з обласною, з міжнародними партнерами, ми будемо робити й надалі – купувати житло для більшої кількості наших захисників. Ми будемо завжди допомагати, підтримувати захисників, які боронять нашу землю, допомагають нашій рідній Донеччині", – підкреслив Вадим Філашкін, голова Донецької обласної державної адміністрації, начальник обласної військової адміністрації.

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Маріупольський міський голова та начальник Маріупольської міської військової адміністрації Донецької області Вадим Бойченко також відзначив роль Фонду, який опікується ветеранами, захисниками Маріуполя та долучається до вирішення їхніх потреб.

"Окрема вдячність Фонду за три роки системної підтримки оборонців. Це унікальний досвід синергії: благодійники купують житло, а ми беремо на себе ремонт та оснащення. Будемо розробляти відповідну програму, щоб масштабувати цю ініціативу", – додав він.

Фонд Ріната Ахметова у партнерстві з ГО "Серце Азовсталі" продовжує системно забезпечувати ветеранів житлом у межах власної програми "Вдома". Вона передбачає надання квартир оборонцям Маріуполя з інвалідністю І та ІІ груп. Власна оселя стає для них не лише вирішенням побутових питань, а й важливою частиною шляху посттравматичного зростання – повернення до життя після боїв та полону.