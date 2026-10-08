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"Після полону хочу створити родину": захисник Маріуполя Олександр Наговіцин отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read3 хв
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"Після полону хочу створити родину": захисник Маріуполя Олександр Наговіцин отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова
Захисник отримав квартиру за програмою «Вдома». Джерело: «Серце Азовсталі»

33-річний захисник Маріуполя Олександр Наговіцин отримав квартиру за програмою "Вдома", яку Фонд Ріната Ахметова реалізує спільно з проєктом "Серце Азовсталі".

Олександр – уродженець Одеси. Служив у Національній гвардії України та був військовим лікарем. Під час оборони Маріуполя разом із побратимами працював у Маріупольському гарнізоні, на заводах імені Ілліча та "Азовсталі", у порту. На передовій він був не лише як військовий, а й як лікар, який рятував життя побратимів. Операції доводилося проводити без світла та під обстрілами. Переливання крові робили у польових умовах.

''Після полону хочу створити родину'': захисник Маріуполя Олександр Наговіцин отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова

Олександр Наговіцин отримав квартиру за програмою «Вдома». Джерело: «Серце Азовсталі»

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Сам Олександр неодноразово зазнавав поранень. Отримав мінно-вибухові травми, струси головного мозку та акубаротравми. У квітні 2022 року дістав численні осколкові поранення тіла та кінцівок. Тоді ж потрапив у російський полон, де пробув рік.

Після повернення в Україну Олександр продовжив відновлення. Війна та полон суттєво позначилися на його здоров’ї: біль у тілі досі іноді не дає йому спати. Водночас він вирішив допомагати іншим захисникам. Після полону опанував ще одну спеціальність – фізичну та реабілітаційну медицину – і тепер допомагає побратимам відновлюватися та повертатися до активного життя.

''Після полону хочу створити родину'': захисник Маріуполя Олександр Наговіцин отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова

Олександр Наговіцин отримав квартиру за програмою «Вдома». Джерело: «Серце Азовсталі»

Після пережитого захисник найбільше хоче створити родину і тепер має для цього власну квартиру.

"Я хочу подякувати Рінату Леонідовичу, команді, яку він заснував, що не кидаєте нас, таких бійців. Що ми потрібні. Це для нас дуже важливо. Велика вдячність вам", – каже захисник.

Сертифікат та ключі від квартири Олександру вручила секретар Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Тетяна Кухоцька. Вона побажала захиснику щастя на новому місці та наголосила, що власне житло – це не просто стіни, а можливість будувати там своє майбутнє.

''Після полону хочу створити родину'': захисник Маріуполя Олександр Наговіцин отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова

Олександр Наговіцин отримав квартиру за програмою «Вдома». Джерело: «Серце Азовсталі»

"Передаю вітання від нашого засновника Ріната Ахметова. Для нього важливо, щоб та допомога, яку він робить, щоб вона була корисною. Ви – наш герой, людина, яка допомагала навіть в полоні своїм побратимам, яка продовжувала лікувати, продовжувала робити усе, щоб зберегти здоров’я своїх побратимів", – наголосила Тетяна Кухоцька.

Програма "Вдома" передбачає забезпечення квартирами оборонців Маріуполя з інвалідністю І та ІІ груп. Власна оселя стає для них не лише вирішенням побутових питань, а й важливою частиною шляху посттравматичного зростання – повернення до наповненого життя після боїв та полону.

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