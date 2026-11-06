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Пікапи, екскаватор та автономне живлення: "Сталевий фронт" передав 157-й бригаді допомогу на 7,6 млн грн

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
53
Пікапи, екскаватор та автономне живлення: "Сталевий фронт" передав 157-й бригаді допомогу на 7,6 млн грн
Чотири пікапи, екскаватор, 20 інверторних генераторів і 10 зарядних станцій. Джерело: "Сталевого фронту Ріната Ахметова"

157-ма окрема механізована бригада ЗСУ отримала нову партію техніки та обладнання від "Сталевого фронту Ріната Ахметова". Військовим передали чотири пікапи, екскаватор, 20 інверторних генераторів і 10 зарядних станцій. Загальна вартість партії становить 7,65 млн грн.

Загалом до передачі увійшли 35 одиниць техніки та обладнання. Допомога охоплює три важливі потреби військових: транспорт для щоденних завдань, техніку для інженерних робіт та автономне електроживлення в польових умовах.Чотири пікапи допоможуть підрозділам перевозити військовослужбовців, спорядження та необхідні вантажі. Для механізованої бригади такий транспорт є важливою складовою щоденної логістики, особливо коли потрібно оперативно доставляти людей і обладнання.

Пікапи, екскаватор та автономне живлення: ''Сталевий фронт'' передав 157-й бригаді допомогу на 7,6 млн грн

157-ма окрема механізована бригада ЗСУ отримала нову партію техніки. Джерело: "Сталевого фронту Ріната Ахметова"

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Екскаватор призначений для інженерних робіт – його використовують для облаштування укриттів, захисних споруд та інших земляних робіт. Механізація дозволяє скоротити час виконання завдань і зменшити обсяг ручної праці військовослужбовців.Окрему частину допомоги спрямували на енергетичну автономність. 20 інверторних генераторів і 10 зарядних станцій дадуть змогу отримувати та накопичувати електроенергію за відсутності стаціонарної мережі. Таке обладнання потрібне для заряджання акумуляторів, роботи засобів зв’язку та іншої електроніки в польових умовах.

"Для нас важлива кожна складова цієї допомоги. Пікапи потрібні для щоденної логістики, екскаватор дозволяє швидше виконувати інженерні роботи, а генератори та зарядні станції забезпечують електроживлення обладнання в польових умовах. Усе це необхідно для повсякденної роботи підрозділів", – прокоментував представник бригади.

Пікапи, екскаватор та автономне живлення: ''Сталевий фронт'' передав 157-й бригаді допомогу на 7,6 млн грн

157-ма окрема механізована бригада ЗСУ отримала нову партію техніки. Джерело: "Сталевого фронту Ріната Ахметова"

157-ма ОМБр отримує підтримку "Сталевого фронту Ріната Ахметова" на постійній основі. Раніше бригаді передавали автомобілі, квадроцикли, засоби зв’язку, спеціальну техніку та обладнання для ремонту й побутового забезпечення. Зокрема, у жовтні 2026 року військові отримали сідельний тягач Volvo, 40-тонний автомобільний кран і спеціалізований причіп для перевезення та обслуговування важкої техніки.

За оприлюдненими у жовтні 2026 року даними, загальний обсяг допомоги 157-й ОМБр від початку співпраці вже становив 234 млн грн, з яких 76,6 млн грн припадало на 2026 рік. Суму наведено станом на попередні публікації без додавання нинішньої передачі."Сталевий фронт Ріната Ахметова" об’єднує військову допомогу підприємств групи SCM. У межах ініціативи Силам оборони України передають транспорт, безпілотники, засоби зв’язку, спеціальну техніку та інше необхідне обладнання. Підприємства групи також виготовляють сталеві укриття й захисні конструкції для військової техніки.

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