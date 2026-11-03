Це підземна школа у Комишувасі, яку росіяни вчора розбомбили авіабомбами. Ми бачили жахливі кадри наслідків. За повідомленнями, під землею на момент удару могло бути близько ста людей, багато загиблих, поранених, багато поки що зниклих безвісти.

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Підземна школа була введена в експлуатацію рік тому, будівництво коштувало 111 млн грн. Це частина з ширшого проекту спорудження підземних шкіл у прифронтових регіонах Запорізької області.

Школа розрахована на навчання тисячі дітей у дві зміни, але на повну потужність вона не вийшла, а приймала близько трьохсот дітей з Комишувахи та навколишніх сіл.

На момент удару уроків у школі не було. Але ми розуміємо, що сталося, якби були.

Будівництво підземних шкіл – дуже дорогий проект, скандальний. На таких проектах завжди будуть зловживання. Також були сумніви щодо реальної безпеки підземних шкіл, розрахунки не проводилися належним чином.

Ця школа заглиблена під землю на 7 м, має потовщені 50-60 см перекриття. Як бачимо, проти авіабомб не допомогло, як мінімум у одному місці споруда пробита наскрізь.

Я вважаю, нам потрібна дуже серйозна розмова щодо режиму навчання наших дітей. Школи повинні іти не під землю, а онлайн. Поділіть 111 мільйонів на тисячу, ви побачите суму, яку можна було б виділити на обладнання для дистанційного навчання кожної дитини.

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І це стосується не лише прикордоння. У нас у Києві нема підземних шкіл, є школи з підвальними "укриттями" і кілька шкіл із новішими сховищами. Ми бачимо, що росіяни змінили тактику і прицільно атакують навчальні заклади. Жоден підвал не витримає балістики.

Давайте приймати рішення на державному рівні, доки не пізно.

Апд. "Нема безпечного місця у нашій країні". Дякую, кеп.

Ми оцінюємо ризики, а не відсутність ризиків. І ситуація весь час змінюється, вона динамічна. Пів року тому було інакше, ніж зараз.

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