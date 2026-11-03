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Тамара Горіха Зерня
Тамара Горіха Зерня

українська письменниця

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Новини. Суспільство / Думки
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Підземні школи не рятують від авіабомб: трагедія в Комишувасі має змінити підхід до освіти

Підземні школи не рятують від авіабомб: трагедія в Комишувасі має змінити підхід до освіти
Наслідки ворожої атаки

Це підземна школа у Комишувасі, яку росіяни вчора розбомбили авіабомбами. Ми бачили жахливі кадри наслідків. За повідомленнями, під землею на момент удару могло бути близько ста людей, багато загиблих, поранених, багато поки що зниклих безвісти.

Підземна школа була введена в експлуатацію рік тому, будівництво коштувало 111 млн грн. Це частина з ширшого проекту спорудження підземних шкіл у прифронтових регіонах Запорізької області.

Школа розрахована на навчання тисячі дітей у дві зміни, але на повну потужність вона не вийшла, а приймала близько трьохсот дітей з Комишувахи та навколишніх сіл.

На момент удару уроків у школі не було. Але ми розуміємо, що сталося, якби були.

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Будівництво підземних шкіл – дуже дорогий проект, скандальний. На таких проектах завжди будуть зловживання. Також були сумніви щодо реальної безпеки підземних шкіл, розрахунки не проводилися належним чином.

Ця школа заглиблена під землю на 7 м, має потовщені 50-60 см перекриття. Як бачимо, проти авіабомб не допомогло, як мінімум у одному місці споруда пробита наскрізь.

Я вважаю, нам потрібна дуже серйозна розмова щодо режиму навчання наших дітей. Школи повинні іти не під землю, а онлайн. Поділіть 111 мільйонів на тисячу, ви побачите суму, яку можна було б виділити на обладнання для дистанційного навчання кожної дитини.

І це стосується не лише прикордоння. У нас у Києві нема підземних шкіл, є школи з підвальними "укриттями" і кілька шкіл із новішими сховищами. Ми бачимо, що росіяни змінили тактику і прицільно атакують навчальні заклади. Жоден підвал не витримає балістики.

Давайте приймати рішення на державному рівні, доки не пізно.

Апд. "Нема безпечного місця у нашій країні". Дякую, кеп.

Ми оцінюємо ризики, а не відсутність ризиків. І ситуація весь час змінюється, вона динамічна. Пів року тому було інакше, ніж зараз.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:facebook.com
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