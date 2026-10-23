Ця влада – птиця горда, поки не пнеш, не полетить. За 4,5 роки повномасштабного вторгнення ніхто на горі особливо не переймався кіберзахистом телекомунікаційного гіганта, який опосередковано належить російським олігархам з путінського оточення. Від інформації у відповіді Держспецзв’язку на моє звернення щодо кіберзахисту "Київстару" очі на лоба полізли. Без перебільшення.

Відео дня

Тепер детально. Дочитайте до кінця.

Компанія забезпечує зв’язком мільйони українців, працює з державними установами, пропонує хмарні послуги й кіберзахист. У структурі її власності, як вже зазначено, залишаються російські олігархи. Здавалося б, увага держави до безпеки такого оператора має бути максимальною. Принаймні, має бути. А тепер цитата:

"Держспецзв’язку та Національною командою реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози CERT-UA […] не проводились перевірки, моніторинг, оцінювання або інші заходи щодо кіберзахисту ПрАТ "Київстар".

Нормально так на хвилинку. Ні перевірок. Ні моніторингу. Ні оцінювання. Це офіційна відповідь органу, відповідального за державний контроль у сфері кіберзахисту. Дивимось далі:

"Також CERT-UA не надавала ПрАТ "Київстар" офіційні рекомендації чи вимоги після кібератаки 12 грудня 2023 року".

Пам’ятаєте той день? Я, як клієнт цього оператора, добре пам’ятаю. Зник зв’язок. Люди не могли додзвонитися до рідних, скористатися звичними сервісами, нормально працювати. Минуло майже три роки. Тепер нам письмово повідомляють: після тієї атаки CERT-UA навіть не надала оператору офіційних рекомендацій чи вимог.

РЕКЛАМА

Хто визначив які баги треба виправити? Хто перевірив, чи усунули вразливості? Де висновки, на підставі яких держава може говорити про захищеність наших даних і конфіденційність зв’язку?

У грудні 2023 року Держспецзв’язку публічно повідомляло, що CERT-UA разом із СБУ та оператором досліджує кібератаку. Тепер пише про відсутність перевірок, моніторингу, оцінювання та інших заходів щодо кіберзахисту. То в чому полягала участь CERT-UA і яким був її результат? Досліджували – і що далі?

Далі ще більше. У секторальних переліках, отриманих Держспецзв’язку, немає відомостей про об’єкти критичної інформаційної інфраструктури "Київстару". Служба докладно переказує порядок ідентифікації цих об’єктів та подання інформації. Але відповіді на головні питання немає: чому відомості відсутні й хто за це відповідає?Потрібні прізвища, пояснення і конкретний строк усунення цієї прогалини. Переказу порядку недостатньо.

Головні історії дня

І все це – на тлі російського інтересу в групі. Фрідман, Авен і Косогов через LetterOne та VEON сукупно мають близько 43,4% у Kyivstar Group. Альфа-Банк Фрідмана фінансує "Ростелеком" і кредитує виробників російської зброї. Страховий бізнес "Альфи" страхує Росгвардію та охорону Путіна.

Компрометація систем оператора може дати ворогу інформацію про контакти й пересування військових, місця перебування працівників оборонних підприємств, службові дані державних установ. Допомогти обирати цілі для ударів, стежити за людьми, готувати диверсії. Саме тому російський інтерес у цьому бізнесі вимагає незалежної перевірки доступів до систем, захисту інформації та можливостей стороннього впливу.

РЕКЛАМА

Держспецзв’язку відповідає: перевірок, моніторингу й оцінювання не проводило. Тоді хто перевірив ці ризики? Коли? З яким результатом? У відповіді служби цього немає. Досі чекаю відповіді на ці питання від "Київстар", поки не отримав.

Ще раз закликаю премʼєр-міністра врешті решт запустити законні процедури усунення російського інтересу з "Київстару". Зробіть це нарешті і не будьте гордим птахом, якому необхідне зовнішнє прискорення. Під потенційною загрозою – безпека військових, робота державних установ і зв’язок мільйонів українців.

А всій владі загалом хочу чітко висловити: про ризики вам відомо вже зараз. Відповідальність за рішення або бездіяльність буде персональною.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...