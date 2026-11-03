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Вадим Денисенко
Вадим Денисенко

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Новини. Суспільство / Думки
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3,0 т.
Блог |

Петропавлівська Борщагівка: причини і наслідки конфлікту

Петропавлівська Борщагівка: причини і наслідки конфлікту
Фіктивна медсестра під час конфлікту у Петропавлівській Борщагівці. Джерело: Соцмережі/ТГ Андрія Цаплієнка

Фіктивна медсестра і виступи на Борщагівці. Причини і наслідки

Найпростіше було б написати: всі причетні до перекидання автобуса з азовцями мають бути строго покарані. Але це лише 50% справи.

1. Я багато раз говорив, що одна з наших головних проблем – відсутність політиків, які задають загальнонаціональну повістку дня. Точніше є лише дві інституції – антикорупціонери (в широкому розумінні), які монополізували право на визначення "хто є корупціонером" та Президент, який задає внутрішню повістку через зовнішню діяльність. Всі інші політичні і квазі політичні сили задають повістку дня виключно у власних бульбашках. А це, в свою чергу, веде до дуже серйозної сегментації та розшарування суспільства, адже ці бульбашки будують свою ідентичність перш за все на ворожості до інших.

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2. В 2022 році у нас утворився певний горизонтальний пакт про те, що є добром, що злом, що можна, а що не можна. Протягом останнього року, як мені здається, відбувається дуже серйозна ерозія цього пакту. Він ще тримається, він доволі міцний, але він все більше розʼідається.

3. Події в Петропавлівській Борщагівці мають всі ознаки організованого дійства (14-літній пацан, який передазить через паркан частини, тут же підʼїздить "медсестра-стрімерша", а далі люди, які ненавидять ТЦК і мовчазно сприймають сзчшників відчувають свою безкарність.

І тут ми підходимо до головного: чому вони відчувають свою безкарність? З однієї сторони, бо вони в натовпі. З іншої, всі знають таксу в ТЦК і всі реформи не мають жодного результату. Багато хто знає про фіктивних лікарів, які за відповідну таксу відвезуть тебе на швидкій "на свободу" і т.д. І головне, всі вчора змогли побачити: Жан Новосельцев, спокійно може стрімити про "будинок тортур" і йому нічого за це нема.

4. Якщо все це спростити: в 2022 році абсолютна більшість сказала: "я – це держава". В 2026 абсолютна більшість говорить: "я за Україну, але держава мені не дуже подобається". Тобто ми повертаємося до однієї з найбільших проблем країни: ми утворилися, як політична нація, але ми ніяк не можемо утворити консенсус з державою.

5. Повторюся, поки горизонтальний договір про те, що можна, а що не можна, відносно міцний. Але ми маємо катастрофічну проблему збільшення розриву і ворожнечі між сегментованими політичними бульбашками. Без загальнонаціонального діалогу – вийти з цієї кризи неможливо. Так само, як неможливо буде це зробити, якщо всі винні у вчорашній історії не будуть жорстко покарані.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Вадима Денисенка
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УкраїнаполітикаТЦК
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