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Перший крок до посттравматичного зростання: "Серце Азовсталі" відвідало оборонців Маріуполя, які нещодавно повернулися з полону

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
291
Перший крок до посттравматичного зростання: "Серце Азовсталі" відвідало оборонців Маріуполя, які нещодавно повернулися з полону
Повернення з полону – лише початок нового етапу життя. Джерело: «Серце Азовсталі»

Представники проєкту Ріната Ахметова "Серце Азовсталі" разом із тренерами з посттравматичного зростання (ПТЗ) відвідали кілька госпіталів, де проходять реабілітацію оборонці Маріуполя, які нещодавно повернулися з російського полону. Під час зустрічей захисники отримали підтримку від тих, хто сам пройшов оборону Маріуполя та полон і вже має досвід адаптації до життя після звільнення.

У зустрічах взяли участь тренери з посттравматичного зростання "Серця Азовсталі" Максим Полупанов, Кирило Тюрнєв, Олександр Дідур та Сергій Яровий. Вони поділилися власним досвідом, розповіли про виклики, з якими можуть зіткнутися звільнені з полону захисники, та про те, як поступово повертатися до цивільного життя. Така підтримка за принципом "рівний – рівному" допомагає не залишатися наодинці з пережитим і побачити можливості для подальшого відновлення.

Перший крок до посттравматичного зростання: ''Серце Азовсталі'' відвідало оборонців Маріуполя, які нещодавно повернулися з полону

Повернення з полону – лише початок нового етапу життя. Джерело: «Серце Азовсталі»

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Представники "Серця Азовсталі" розповіли оборонцям про комплексну систему підтримки організації – від допомоги з відновленням здоров’я до адаптації, самореалізації та побудови нового життя. Також запевнили, що організація супроводжуватиме їх і надалі.

"За понад три роки роботи "Серце Азовсталі" вибудувало комплексну систему підтримки, яку вже отримали понад 8 тисяч оборонців Маріуполя – безпосередньо або через свої родини. В її основі – методики посттравматичного зростання. Спираючись на власний досвід підтримки захисників Маріуполя, ми адаптуємо міжнародні практики до українських реалій та активно впроваджуємо їх у роботі. Наша мета – зробити посттравматичне зростання новою нормою підтримки ветеранів і всіх українців, які постраждали від війни. Особливо важливо, щоб ця підтримка починалася якомога раніше – з перших кроків після повернення з полону", – зазначила директорка ГО "Серце Азовсталі" Тетяна Мальцева.

Повернення з полону – лише початок нового етапу життя. Попереду на захисників чекають відновлення, адаптація та пошук нових опор. Досвід тренерів, які самі пройшли цей шлях, і комплексна підтримка "Серця Азовсталі" покликані допомогти їм поступово рухатися вперед.

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