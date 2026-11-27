Перші серйозні ускладнення погодних умов не викликали транспортного колапсу в жодному з регіонів України.Упродовж 23–25 листопада снігопади, налипання мокрого снігу та ожеледиця охопили значну частину України. З погіршенням погоди дорожні служби оперативно нарощували кількість спецтехніки та працівників.

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Про це пише Агенство відновелння.

Одночасно на дорогах працювали 660 одиниць спецтехніки та понад 800 дорожників. Очищали автошляхи від снігу, обробляли покриття протиожеледними матеріалами. Особливу увагу приділяли гірським перевалам, мостам, спускам та підйомам.Результат – жодних обмежень руху на дорогах державного значення впродовж трьох діб. Проїзд забезпечили навіть у регіонах із найскладнішими погодними умовами. Водночас одним із найбільших викликів цього зимового сезону залишається забезпечення дорожніх служб технічною сіллю.

"Недостатньо мати готову до роботи техніку та сформовані бригади – необхідно забезпечити їх усіма матеріалами. Через порушення логістики постачання технічна сіль здорожчала у 2–3,5 раза. Якщо зима буде такою ж, як минулорічна, витрати лише на сіль можуть перевищити мільярд гривень. Працюємо над тим, щоб пришвидшити її постачання та накопичення запасів. Від цього залежить не лише безпека водіїв, а й безперебійна військова, гуманітарна та цивільна логістика, можливість евакуації людей", – зазначив голова Агентства відновлення Іван Федоров.

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Для пришвидшення постачання технічної солі Уряд уже ухвалив рішення про пріоритетне обслуговування суден із таким вантажем у дунайських портах.Дорожні служби готові до подальшого погіршення погоди та оперативного реагування на її зміни.Водіїв закликаємо бути уважними за кермом та зважати на погодні умови під час планування поїздок.

Сіль здорожчала більш ніж утричі: як Агентство відновлення забезпечує проїзд дорогами взимку

Одним із найбільших викликів цьогорічного зимового сезону для Агентства відновлення та розвитку інфраструктури стало забезпечення дорожніх служб технічною сіллю.Через порушення логістики постачання її вартість зросла у 2–3,5 раза, а темпи накопичення запасів сповільнилися. За погодних умов, аналогічних минулій зимі, витрати лише на технічну сіль можуть сягнути 1,45 млрд грн.Для вирішення проблеми Агентство відновлення спільно з Мінрозвитку працює над оптимізацією логістики постачання. Одне з важливих рішень уже ухвалено на рівні Уряду – пріоритетне обслуговування суден із технічною сіллю в дунайських портах.

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"Наше завдання – забезпечити проїзд дорогами за будь-яких погодних умов. В умовах війни це питання не лише комфорту та безпеки водіїв. Це військова логістика, евакуація людей, доставка гуманітарних вантажів, робота економіки. Тому використовуємо всі доступні можливості, щоб пришвидшити постачання солі, забезпечити необхідні запаси та максимально ефективно використати наявні ресурси", – зазначив голова Агентства відновлення Іван Федоров.

Попри складнощі з постачанням, перші серйозні снігопади Агентство відновлення зустріло підготовленим.Упродовж 23 – 25 листопада, коли значну частину країни охопили снігопади та ожеледиця, дорожні служби оперативно нарощували ресурси. На піку негоди на дорогах працювали 660 одиниць спецтехніки та понад 800 дорожників.Результат – проїзд усіма дорогами державного значення забезпечено без обмежень, навіть у регіонах із найскладнішими погодними умовами.