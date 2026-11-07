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Перша власна домівка: історія оборонця Маріуполя Олександра Коваленка

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
462
Перша власна домівка: історія оборонця Маріуполя Олександра Коваленка
Перша власна домівка: історія оборонця Маріуполя Олександра Коваленка

Морський піхотинець Олександр Коваленко, який захищав Маріуполь, пережив тяжкі поранення та майже сім місяців російського полону, отримав підтримку від "Серця Азовсталі", що є частиною Фонду Ріната Ахметова.

Олександр родом із Миколаївщини. З 2015 року він проходив службу в морській піхоті, а після початку повномасштабного російського вторгнення добровільно вирушив захищати Маріуполь.

Під час оборони міста військовий потрапив під мінометний обстріл, коли виконував бойове завдання. Олександр отримав тяжкі поранення: наскрізне осколкове поранення лівої ноги з багатоуламковим переломом стегнової кістки, осколкове поранення шиї та мінно-вибухову травму. Першу медичну допомогу йому надали у військовому госпіталі на території металургійного комбінату імені Ілліча.

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12 квітня 2022 року під час спроби прориву на "Азовсталь" Олександр потрапив у російський полон. У неволі морпіх провів майже сім місяців, після чого повернувся в Україну та розпочав тривале фізичне й психологічне відновлення.

Через наслідки поранень захисника звільнили з військової служби за станом здоров’я. Водночас він не полишав бажання залишатися корисним війську. Олександр розглядав можливість допомагати побратимам, зокрема працювати водієм евакуаційного транспорту.

У липні 2024 року військовий отримав ключі від власної квартири за програмою "Вдома" від "Серця Азовсталі", що є частиною Фонду Ріната Ахметова. Для родини Коваленків це стало особливою подією, адже раніше вони ніколи не мали власного житла. Нова оселя дала захиснику можливість більше зосередитися на реабілітації, відновленні здоров’я та плануванні майбутнього разом із дружиною та двома дітьми.

Розповідаючи про подальші плани, Олександр зазначив, що продовжував відновлюватися фізично та психологічно й хотів долучатися до евакуації військових. Він також подякував за отримане житло:

"Дякую проєкту "Серце Азовсталі" та Рінату Ахметову за таку допомогу. Це дуже приємно", – розповів Олександр Коваленко.

Створення умов, у яких людина зможе самостійно визначати своє майбутнє, знаходити нову професійну роль, розвиватися та реалізовувати власні прагнення є важливим елементом підходу посттравматичного зростання, який активно розвиває "Серце Азовсталі", надаючи комплексну підтримку оборонця Маріуполя та їхнім родинам.

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УкраїнаАзовсталь"Азов"Фонд Ріната АхметоваРінат АхметовРінат Ахметов
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