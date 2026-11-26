Український уряд вирішив провести звірку баз даних Державної міграційної служби та Єдиного державного демографічного реєстру з даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Йдеться про всі наявні в базах дані на чоловіків віком до 60 років.

Звірку проведе Міноборони; після її завершення відомство матиме 120 днів, щоб оновити записи. Про це йдеться в постанові Кабміну №1466.

Як зазначено в документі, мета таких заходів у "забезпеченні цілісності, повноти й достовірності даних реєстрів". Верифікації підлягає лише інформація про громадян України чоловічої статі віком від 17 до 60 років.

Про які дані мова

З бази даних Єдиного державного демографічного реєстру Міноборони отримає доступ до:

реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

реквізитів паспорта громадянина України;

унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

прізвища, ім'я, та по батькові;

дату й місце народження, стать;

адресу задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування);

відомостей про громадянство.

З бази Державної міграційної служби оборонне відомство отримає дані про:

реквізити закордонного паспорта;

оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, залишення на постійне проживання за кордоном або повернення в Україну;

відцифрований образ обличчя особи;

а також повторно номер облікової картки платника податків, унікальний номер запису, ПІБ, дату й місце народження, стать, адресу та відомості про громадянство.

Що робитиме Міноборони

Міноборони має провести верифікацію на підставі отриманих від ДМС даних і актуалізувати записи в реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Зміни можна вносити автоматизованим або неавтоматизованим способом протягом 120 календарних днів після завершення верифікації.

Останнім пунктом постанови Міноборони доручено "забезпечити знищення в установленому законодавством порядку" всіх вищезазначених даних.

Документ підписано прем’єр-міністром країни Сергієм Корецьким.

Як повідомляв OBOZ.UA, автоматичне продовження відстрочки для всіх військовозобов'язаних, які доглядають за людьми з інвалідністю, залежить від актуальності даних у державних реєстрах. Якщо необхідної інформації немає, дані містять розбіжності або система виявляє іншого потенційного доглядальника, відстрочка може не продовжитися автоматично.