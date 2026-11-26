Перевірять усіх: Кабмін доручив негайно провести верифікацію призовників, військовозобов'язаних та резервістів
Український уряд вирішив провести звірку баз даних Державної міграційної служби та Єдиного державного демографічного реєстру з даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Йдеться про всі наявні в базах дані на чоловіків віком до 60 років.
Звірку проведе Міноборони; після її завершення відомство матиме 120 днів, щоб оновити записи. Про це йдеться в постанові Кабміну №1466.
Як зазначено в документі, мета таких заходів у "забезпеченні цілісності, повноти й достовірності даних реєстрів". Верифікації підлягає лише інформація про громадян України чоловічої статі віком від 17 до 60 років.
Про які дані мова
З бази даних Єдиного державного демографічного реєстру Міноборони отримає доступ до:
- реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
- реквізитів паспорта громадянина України;
- унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
- прізвища, ім'я, та по батькові;
- дату й місце народження, стать;
- адресу задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування);
- відомостей про громадянство.
З бази Державної міграційної служби оборонне відомство отримає дані про:
- реквізити закордонного паспорта;
- оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, залишення на постійне проживання за кордоном або повернення в Україну;
- відцифрований образ обличчя особи;
- а також повторно номер облікової картки платника податків, унікальний номер запису, ПІБ, дату й місце народження, стать, адресу та відомості про громадянство.
Що робитиме Міноборони
Міноборони має провести верифікацію на підставі отриманих від ДМС даних і актуалізувати записи в реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Зміни можна вносити автоматизованим або неавтоматизованим способом протягом 120 календарних днів після завершення верифікації.
Останнім пунктом постанови Міноборони доручено "забезпечити знищення в установленому законодавством порядку" всіх вищезазначених даних.
Документ підписано прем’єр-міністром країни Сергієм Корецьким.
Як повідомляв OBOZ.UA, автоматичне продовження відстрочки для всіх військовозобов'язаних, які доглядають за людьми з інвалідністю, залежить від актуальності даних у державних реєстрах. Якщо необхідної інформації немає, дані містять розбіжності або система виявляє іншого потенційного доглядальника, відстрочка може не продовжитися автоматично.