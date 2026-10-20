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Перехід на зимовий час: куди крутити стрілки годинника

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read1 хв
1,0 т.
Перехід на зимовий час: куди крутити стрілки годинника
Переведення годинників. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Наприкінці жовтня 2026 року Україна традиційно перейде на зимовий час. Стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад.

Попри ухвалення законопроєкту про скасування сезонного переведення часу, нові правила так і не набули чинності. Тому українцям знову доведеться змінювати час на своїх годинниках. OBOZ.UA розповідає, коли саме відбудеться перехід на зимовий час.

Коли та куди переводити годинники у жовтні 2026 року

Цьогоріч перехід на зимовий час відбудеться в ніч із суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня. О 4:00 ранку за київським часом стрілки годинника потрібно повернути на годину назад – на 3:00.

Отже, цієї ночі українці матимуть додаткову годину для сну.

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Власникам смартфонів, комп'ютерів та інших сучасних електронних пристроїв зазвичай не потрібно змінювати налаштування вручну. Якщо правильно встановлено часовий пояс та активовано автоматичне визначення часу, пристрої самостійно перейдуть на зимовий час.

Механічні годинники та техніку без функції автоматичного налаштування доведеться переводити власноруч.

Чому в Україні не скасували переведення годинників

У липні 2024 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні". Документ передбачав скасування сезонних змін часу та запровадження постійного стандартного часу UTC+2.

16 липня 2024 року парламент ухвалив законопроєкт у цілому. Проте президент Володимир Зеленський його не підписав, тому нові правила не набули чинності.

Ініціатива викликала суперечки щодо доцільності постійного зимового часу. Противники змін вказували на можливі незручності, зокрема для мешканців східних областей України. Натомість прихильники наголошували, що більшій частині території країни відповідає другий часовий пояс – UTC+2. Таку позицію підтримували й представники Національної академії наук України.

Чинним залишається порядок, за яким годинники переводять двічі на рік: в останню неділю березня – на годину вперед, а в останню неділю жовтня – назад.

OBOZ.UA пропонує дізнатися, чому переведення годинників відбувається саме у неділю, а не в інший день тижня.

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