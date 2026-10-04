Передбачає покарання: СБУ попередила українців через публікацію відео ударів по Києву

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
СБУ уразила два російських винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї: подробиціСБУ уразила два російських винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї: подробиці"Владу народу, миру мир": у Москві люди вийшли на мітинг, їх масово затримували. Відео"Владу народу, миру мир": у Москві люди вийшли на мітинг, їх масово затримували. ВідеоСили оборони провели дві успішні наступальні операції, – ЗеленськийСили оборони провели дві успішні наступальні операції, – Зеленський"Ненормальні меседжі": Зеленський відповів на заяву Гончаренка про переговори з РФ. Відео"Ненормальні меседжі": Зеленський відповів на заяву Гончаренка про переговори з РФ. ВідеоВолодимир Путін"У Путіна не було б альтернатив": Шарп назвав фактор, який змінив би війну на залякування на користь УкраїниУ Києві водій-втікач напав на патрульних після аварії: їм довелося застосувати зброю. Відео з бодікамерУ Києві водій-втікач напав на патрульних після аварії: їм довелося застосувати зброю. Відео з бодікамерХто може звернутися за оформленням пільги. Ілюстративне зображення.Українцям можуть припинити нараховувати пільгу на комуналку: через що зникає знижка"Українці заслуговують на більше": принц Гаррі емоційно висловився про війну в Україні та дорікнув світові за бездіяльність"Українці заслуговують на більше": принц Гаррі емоційно висловився про війну в Україні та дорікнув світові за бездіяльністьКолишній охоронець ліквідованого терориста Мотороли скоїв жорстоке подвійне вбивство в Москві: подробиціКолишній охоронець ліквідованого терориста Мотороли скоїв жорстоке подвійне вбивство в Москві: подробиціУ Запорізькій області через удари FPV-дронів є загиблі і поранені. ФотоУ Запорізькій області через удари FPV-дронів є загиблі і поранені. Фото

Передбачає покарання: СБУ попередила українців через публікацію відео ударів по Києву

Анна Павлова
Анна Павлова
Time to read2 хв
icon 2,0 т.
Передбачає покарання: СБУ попередила українців через публікацію відео ударів по Києву
Ілюстративне фото. Джерело: Андрій Жигайло

У неділю, 4 жовтня, Служба безпеки в черговий раз закликала українців не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів. Це, зокрема, сталось після останніх ударів по Києву.

У відомстві наголосили, що ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари. В СБУ також нагадали, що публікація такого контенту може розглядатися правоохоронцями як злочин і передбачає суворе покарання.

"Служба безпеки України закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео ворожих атак. Зокрема, не публікувати контент, який фіксує удари окупантів по військових об’єктах та критичній інфраструктурі, роботу ППО тощо", – йдеться в повідомленні відомства.

Читайте також
AstroObozAstroOboz
icon 24,0 т.
Ці знаки зодіаку найдобріші: завжди прийдуть на допомогу
icon 24,0 т.
Ці знаки зодіаку найдобріші: завжди прийдуть на допомогу
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 10,4 т.
На Київщині знайшли ефектний їстівний гриб, якого остерігаються навіть досвідчені грибники. Фото
icon 10,4 т.
На Київщині знайшли ефектний їстівний гриб, якого остерігаються навіть досвідчені грибники. Фото
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 4,1 т.
Не найкращий вибір: які кімнатні рослини не радять вирощувати
icon 4,1 т.
Не найкращий вибір: які кімнатні рослини не радять вирощувати

В СБУ нагадали, що, залежно від супутніх обставин, такі дії можуть бути кваліфіковані за ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зокрема, в контексті несанкціонованого поширення інформації про переміщення ЗСУ та надання інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі).

"Оперативні підрозділи Служби системно відпрацьовують випадки поширення таких записів у мережі та притягують їхніх авторів до відповідальності. Закликаємо українців бути відповідальними, не допомагати ворогу та не наражати на небезпеку інших громадян!" – зазначили в СБУ.

4 жовтня російське Міноборони заявило про намір посилити удари по Києву та інших регіонах України. У відомстві стверджують, що це буде відповіддю на заяви президента України Володимира Зеленського щодо ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 4 жовтня Росія знову завдала удару по Північному мосту у Києві. Було пошкоджено дорожнє покриття.

Нагадаємо також, що у неділю, 4 жовтня, ворог понад 70 разів бив по Дніпропетровщині. Одна людина загинула, у області є поранені.

Схожі теми
Війна в УкраїніНовини Києва та Київської областіРосійські обстрілиСлужба безпеки України (СБУ)Київкримінал
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись