Передбачає покарання: СБУ попередила українців через публікацію відео ударів по Києву

У неділю, 4 жовтня, Служба безпеки в черговий раз закликала українців не знімати та не поширювати фото і відео ворожих обстрілів. Це, зокрема, сталось після останніх ударів по Києву.

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У відомстві наголосили, що ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари. В СБУ також нагадали, що публікація такого контенту може розглядатися правоохоронцями як злочин і передбачає суворе покарання.

"Служба безпеки України закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео ворожих атак. Зокрема, не публікувати контент, який фіксує удари окупантів по військових об’єктах та критичній інфраструктурі, роботу ППО тощо", – йдеться в повідомленні відомства.

В СБУ нагадали, що, залежно від супутніх обставин, такі дії можуть бути кваліфіковані за ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зокрема, в контексті несанкціонованого поширення інформації про переміщення ЗСУ та надання інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України (передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі).

"Оперативні підрозділи Служби системно відпрацьовують випадки поширення таких записів у мережі та притягують їхніх авторів до відповідальності. Закликаємо українців бути відповідальними, не допомагати ворогу та не наражати на небезпеку інших громадян!" – зазначили в СБУ.

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4 жовтня російське Міноборони заявило про намір посилити удари по Києву та інших регіонах України. У відомстві стверджують, що це буде відповіддю на заяви президента України Володимира Зеленського щодо ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 4 жовтня Росія знову завдала удару по Північному мосту у Києві. Було пошкоджено дорожнє покриття.

Нагадаємо також, що у неділю, 4 жовтня, ворог понад 70 разів бив по Дніпропетровщині. Одна людина загинула, у області є поранені.