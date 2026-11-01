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Перебував у розшуку: у Львові затримали та доправили до ТЦК активіста Стахіва

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
579
Перебував у розшуку: у Львові затримали та доправили до ТЦК активіста Стахіва
Стахіва таки знайшли та доправили в ТЦК. Джерело: Стахів в Facebook

У Львові таки знайшли та затримали місцевого псевдоактивіста Остапа Стахіва. Оскільки він перебував у розшуку через порушення правил військового обліку, чоловіка доставили до ТЦК. Там Стахів має пройти військово-лікарську комісію.

Про затримання Стахіва повідомив його соратник Жан Новосельцев. Згодом інформацію підтвердили та прокоментували у ТЦК міста Лева.

Затримання в етері

Перебував у розшуку: у Львові затримали та доправили до ТЦК активіста Стахіва

Повідомлення Новосельцева. Джерело: скриншот

Стахіва затримали на вулиці Луганській, неподалік від вулиці Стрийської. До заправки WOG, де перебував псевдоактивіст, під'їхали два мікроавтобуси з правоохоронцями та військовими представниками ТЦК.

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Стахів на заправці мав вести якісь стрім. Проте в етері він був навіть менше хвилини – чоловік встиг вигукнути, що він "не в розшуку", після чого його трансляція раптово обривається. Як це було, нижче можна передивитись.

Що кажуть в ТЦК

У Львівському обласному ТЦК стверджують, що Стахів з березня 2026 року перебував у розшуку через порушення правил військового обліку. Саме через це його затримали й привезли до Центру.

Перебував у розшуку: у Львові затримали та доправили до ТЦК активіста Стахіва

повідомлення ТЦК. Джерело: скриншот

Наразі псевдоактивіст проходить ВЛК, яка має визначити його придатність до військової служби.

В ТЦК наголосили, що будь-яка "публічність не дає імунітету від виконання закону", а "кількість підписників не створює для людини окремого порядку виконання військового обов’язку".

Окремо в ТЦК підкреслили, що Стахіва поки що направили на ВЛК, і це "не означає автоматичної мобілізації".

"Громадянина доставили працівники Національної поліції у зв’язку з наявним порушенням правил військового обліку та відповідним статусом у системі обліку. В Україні четвертий рік триває повномасштабна війна, закон один для всіх. Захист Вітчизни є обов’язком громадян, і цей обов’язок не поділяє громадян на відомих і невідомих, медійних і непублічних, зручних і незручних", – зазначили в установі.

Про кого мова

Перебував у розшуку: у Львові затримали та доправили до ТЦК активіста Стахіва

Остап Стахів. Джерело: Facebook

40-річний провокатор Остап Стахів родом із Ходорова Львівської області. У 2005 році почав займатися політикою: очолював організацію однієї з партій, а через кілька років балотувався до Верховної Ради. Потім він створив декілька громадських організацій та влаштовував протести на різну тематику.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Стахів став рупором кремлівської пропаганди. Наприклад, стверджував, що війну в Україні точиться тому, що українців та росіян "стравили".

У 2024 році Служба безпеки України оголосила Стахіву підозру в шахрайстві та розголошенні відомостей, що містять державну таємницю, зокрема про розташування підрозділів ЗСУ. Справа у тому, що Стахів організував онлайн-курси, на яких слухачів навчали методів протидії мобілізації.

Коли Галицький районний суд Львова обрав Стахіву запобіжний захід у вигляді арешту, судді погодились дозволити блогеру вийти на свободу під заставу. Шанувальники Стахіва організували збір коштів, і менше ніж за тиждень назбирали необхідну суму.

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