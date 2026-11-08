''Пам’ятаємо кожного воїна'': Зеленський у День ДШВ назвав головні перемоги українських десантників

Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Десантно-штурмових військ ЗСУ та відзначив подвиги захисників. Глава держави наголосив, що десантники завжди присутні на всіх найінтенсивніших напрямках бойових дій у найвідповідальніших операціях і завжди роблять свій вагомий внесок у спільний результат.

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Від початку повномасштабної війни у 22-му та з 2014 року підрозділи ДШВ брали участь і часто забезпечували необхідний Україні результат у багатьох оборонних і наступальних операціях. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Подвиги українських десантників

За словами Зеленського, у 2026 році ДШВ показали активні й надзвичайно ефективні дії на Олександрівському напрямку, завдяки яким було звільнено понад 800 квадратних кілометрів. Президент наголосив, що це чергове підтвердження високого професіоналізму, хоробрості та сили ДШВ.

"Усі ми дякуємо воїнам ДШВ за захист Донеччини, Києва, півдня України, Запоріжжя, Харківщини, за героїчну участь у Курській операції, яка вперше перенесла цю російську війну на територію ворога. Дякую кожному воїну Десантно-штурмових військ за службу та за все, що робите для України. Вітаю з вашим днем", – зазначив Зеленський.

Також він вшанував пам’ять кожного воїна, усіх наших людей, які віддали життя, захищаючи незалежність України.

"Обовʼязково Україну захистимо. Обовʼязково досягнемо миру для нашої держави. Обовʼязково дякуємо кожному, хто воює заради України. Слава ДШВ ЗСУ! Слава Україні!", – йдеться у зверненні Зеленського.

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