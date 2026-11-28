Навіть після перших заморозків у лісах України можна знайти незвичайні гриби з ліловими шапинками та ніжками. Один із них – рядовка фіолетова, або лепіста фіолетова. Цей гриб не боїться осіннього похолодання і за сприятливої погоди продовжує рости навіть тоді, коли водойми вкриваються першим льодом.

Відео дня

Про незвичайний осінній гриб розповіли на сторінці "Лісовиця". Там опублікували допис із художнім описом рядовки та звернули увагу на її характерний аромат. Запах гриба порівняли з теплим сливовим варенням, яке традиційно готують наприкінці літа.

У дописі "Лісовиці" йдеться про те, що рядовка фіолетова полюбляє прохолодну погоду і не поспішає зникати з лісу після перших холодів.

"Якщо розламати її шапинку змерзлими пальцями, може здатися, що в холодному повітрі на секунду з'явився запах теплого сливового варення, яке варили в серпні на літній кухні", – описали гриб автори публікації.

Рядовка фіолетова належить до пластинчастих умовно-їстівних грибів. Молоді екземпляри мають насичене фіолетове або лілове забарвлення. З віком воно поступово тьмяніє, набуваючи сіруватих, коричнюватих або рудуватих відтінків.

Зовнішній вигляд

Шапинка зазвичай виростає до 5–10 сантиметрів у діаметрі, хоча окремі гриби можуть сягати 15 сантиметрів. Ніжка має блідо-фіолетове забарвлення, а м'якоть – щільна, лілова або сірувато-лілова.

РЕКЛАМА

Одна з характерних особливостей рядовки – приємний фруктовий запах, який іноді порівнюють з ароматом анісу.

Рости цей гриб може у листяних, хвойних і мішаних лісах, а також у парках та садах. Його знаходять серед опалого листя, хвої, на перегної та компостних купах.

Рядовки можуть з'являтися поодинці, невеликими групами або утворювати так звані "відьмині кола".

Головні історії дня

Коли збирати

Основний сезон плодоношення фіолетової рядовки триває з вересня до листопада. Однак гриб добре переносить похолодання, тому за сприятливих погодних умов його можна зустріти навіть у грудні.

В Україні цей вид поширений майже повсюдно – зокрема на Поліссі, у Лісостепу та Карпатах.

Рядовку вважають грибом із хорошими кулінарними властивостями. Її можна смажити, тушкувати, сушити, солити або маринувати. Водночас сирою вживати гриб не можна.

РЕКЛАМА

Перед приготуванням його рекомендують відварити протягом 15–20 хвилин у підсоленій воді, після чого відвар потрібно злити.

Важливе застереження

Під час збирання рядовки фіолетової потрібно бути уважними, адже її можна сплутати з деякими видами павутинників.

Збирати гриб варто лише за умови впевненого визначення його виду. Також через можливу індивідуальну непереносимість уперше куштувати його рекомендують невеликою порцією.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Буковині знайшли рідкісний гриб, схожий на морський корал.