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Отримав поранення, несумісні з життям: під час розмінування загинув 23-річний сапер з Дніпровщини Нікіта Мороз. Фото

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read2 хв
icon 1,3 т.
Отримав поранення, несумісні з життям: під час розмінування загинув 23-річний сапер з Дніпровщини Нікіта Мороз. Фото
Під час розмінування загинув сапер Нікіта Мороз

На Дніпровщині під час розмінування загинув 23-річний сапер Нікіта Мороз. Внаслідок вибуху невстановленого боєприпасу він отримав важкі травми та помер у лікарні.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. У ДСНС висловили співчуття родині та близьким загиблого сапера.

Вибух пролунав у Самарівському районі

Як повідомили надзвичайники, у Самарівському районі Дніпропетровської області під час проведення робіт із розмінування стався вибух невстановленого боєприпасу. Унаслідок цього загинув сапер ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, майстер-сержант служби цивільного захисту Нікіта Мороз.

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Ще двоє фахівців піротехнічного розрахунку – старший сапер Віктор Макаренков та водій-сапер Ігор Філіппов – отримали травми й перебувають під наглядом медиків, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Нікіті Морозу назавжди 23 роки

За даними ДСНС, Нікіта Мороз внаслідок вибуху отримав поранення, несумісні з життям. Попри зусилля медиків, він помер у лікарні під час проведення реанімаційних заходів.

Отримав поранення, несумісні з життям: під час розмінування загинув 23-річний сапер з Дніпровщини Нікіта Мороз. Фото

Нікіті Морозу назавжди 23 роки. Джерело: ДСНС

Нікіті було всього 23 роки. Попри те, він вже три роки служив у лавах ДСНС, до яких долучився добровільно у 2023 році.

За цей час він став частиною піротехнічного розрахунку, який проводить роботи з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

У ДСНС висловили співчуття родині та близьким загиблого сапера.

"Світла пам’ять!" – зазначили у службі.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Київщині під час розмінування загинув полковник Олексій Колос із Вінниччини. 43-річний офіцер із міста Хмільник. Він був начальником науково-дослідного відділу дослідження й вивчення радіоактивної та ядерної зброї науково-дослідного управління розвитку озброєння та військової техніки спеціальних військ Центрального науково-дослідного інституту озброєння й військової техніки ЗСУ.

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