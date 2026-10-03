Останній шанс: як правильно обрізати лаванду восени

Вересень – час інтенсивних робіт у саду, адже рослини та ґрунт пора готувати до майбутніх холодів. І одна з основних процедур, яка з цим допоможе, – це обрізка. Однак проводити її потрібно правильно, щоб рослина не ослабла, а навпаки набралась сил для зимівлі.

Відео дня

Особливо чутливою до осінньої обрізки є лаванда. Її зрізи повинні встигнути затягнутись до перших холодних ночей, а обсяг зрізаних гілок бути чітко вивіреним. Як правильно подбати про квітучу рослину восени, розповіло видання Interia Kobieta.

Загалом підстригати лаванду потрібно двічі на рік. Перший раз процедуру проводять навесні – на межі березня та квітня. Друга обрізка має припадати на кінець літа чи самий початок осені. При цьому вона має бути дуже обережною, щоб наступного року лаванда була густою та пишною і рясно зацвіла.

Малий кущ чи великий – правило для рослини восени одне і те ж. Потрібно зрізати зів’ялі суцвіття і підкоротити пагони так, щоб крона набула форму купола. При цьому знімати можна лише зелену частину гілки. Здерев’янілу частину чіпати не можна взагалі.

Якщо на момент, коли ви запланували обрізку, ваша лаванда все ще цвіте, знімайте суцвіття свіжими. Зрештою, з них завжди можна зробити чудовий букет.

Обрізати лаванду восени потрібно, щоб вона ставала густішою, мала більш пишний вигляд. А найкращий час для процедури – одразу по завершенню цвітіння. Середина і друга половина вересня – дуже вдалий час. Після обрізки важливо залишити лаванді орієнтовно шість тижнів до перших приморозків, аби вона встигла підготуватися до зими.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як доглядати жоржини, щоб вони цвіли всю осінь.