Орхідеї процвітатимуть десятки років: що треба зробити

Орхідеї можуть роками прикрашати оселю своїми вишуканими квітами. Однак нерідко вже після першого цвітіння рослина починає втрачати привабливість: бутони опадають, листя в'яне, а корені поступово псуються. Через це багато власників помилково вважають, що врятувати квітку вже неможливо.

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Насправді за належного догляду орхідея здатна прожити десятки років і неодноразово радувати новими квітконосами. Садівнича блогерка Джессі, відома в соцмережах як @growithjessie, поділилася незвичайним способом вирощування цих рослин, який, на її думку, може допомогти продовжити їм життя. Деталі інформує Express.

Як продовжити життя орхідеї

У своєму відео Джессі розповіла, що орхідеї часто мають репутацію примхливих рослин, які складно утримувати вдома. Проте вона вирішила випробувати метод, завдяки якому, за її припущенням, квіти можуть залишатися здоровими протягом 20 років і навіть довше.

Йдеться про так звану водну культуру – спосіб вирощування, за якого коренева система перебуває у воді протягом певного часу, а не постійно росте у звичній корі.

Блогерка продемонструвала орхідею, надземна частина якої вже почала втрачати свіжість. Водночас корені залишалися зеленими та пружними, а отже, рослина ще мала шанси на відновлення.

Джессі обережно дістала квітку з горщика, звільнила кореневу систему від старого субстрату та розправила переплетені корені. Після цього помістила орхідею назад у прозору ємність, але вже без кори, і додала воду. На думку блогерки, така зміна умов може допомогти ослабленій рослині відновитися.

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Водночас варто врахувати, що її експеримент не доводить ефективності методу протягом 20 років. Крім того, постійне перебування коренів у воді підходить не всім орхідеям.

Як правильно вирощувати орхідею у воді

Як пояснюють фахівці Gardening Know How, водне вирощування справді застосовують для деяких орхідей. Проте ця техніка потребує уважного контролю вологості та стану коренів.

Один із варіантів передбачає чергування періодів зволоження та просушування. Наприклад, корені можуть перебувати у воді близько двох днів, після чого рослину залишають без води приблизно на п'ять днів.

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Такий підхід дозволяє кореневій системі отримувати не лише вологу, а й необхідний для нормального розвитку кисень.

Щоб спробувати цей спосіб, потрібно:

Обережно вийняти орхідею з горщика та прибрати залишки кори. Оглянути корені й видалити стерильним інструментом м'які, гнилі або повністю відмерлі ділянки. Підготувати чисту прозору ємність, у якій можна буде контролювати стан коренів. Налити невелику кількість води так, щоб основа листків і точка росту залишалися сухими. Регулярно перевіряти корені, оновлювати воду та стежити за реакцією рослини.

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Важливо пам'ятати, що водна культура не гарантує успіху. Якщо корені тривалий час залишатимуться без доступу повітря, вони можуть почати гнити.

Саме тому для більшості домашніх фаленопсисів безпечнішим і простішим варіантом залишається вирощування у спеціальному повітропроникному субстраті з кори.

Як зрозуміти, що орхідею ще можна врятувати

Навіть якщо рослина скинула всі квіти, це зовсім не означає, що вона загинула. Орхідеї мають природні цикли росту та цвітіння, тому перерви між появою бутонів є нормальним явищем.

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Насамперед слід оцінити стан кореневої системи. Здорові корені зазвичай пружні, зелені після зволоження або сріблясто-сірі в сухому стані. Натомість коричневі, слизькі та м'які корені можуть свідчити про загнивання.

Не менш важливе значення має освітлення. Більшість популярних домашніх орхідей потребує достатньої кількості яскравого, але розсіяного світла. Прямі сонячні промені, особливо влітку, здатні залишати опіки на листках.

Також не варто поспішати викидати рослину після опадання квітів. За сприятливих умов вона може сформувати новий квітконос і знову зацвісти. Головне – забезпечити правильне зволоження, хорошу циркуляцію повітря біля коренів і відповідні умови освітлення.

Отже, незвичайний метод вирощування орхідей у воді може стати цікавим експериментом для квітникарів. Однак довголіття рослини насамперед залежить не від відмови від субстрату, а від стабільного та правильного догляду.

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