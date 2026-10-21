Операційна, яка визначає майбутнє: як у Миколаєві створюють можливість рятувати пацієнтів зі складними травмами

Після початку повномасштабної війни миколаївські травматологи опанували нову реальність – із мінно-вибуховими пораненнями, тяжкими ушкодженнями тканин і десятками пацієнтів, яких потрібно оперувати одночасно. Тепер лікарня швидкої медичної допомоги намагається повернути й розширити можливості планової хірургії. Для цього тут будують новий операційний блок, який має об’єднати три операційні та централізовану стерилізаційну. Від цього залежить не лише комфорт роботи медиків, а й безпека пацієнтів, доступність безкоштовного ендопротезування та здатність лікарні відповідати на виклики, які залишатимуться актуальними ще довгі роки.

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Коли за один день до лікарні привозять вісьмох поранених

Олександр Цап працює ортопедом-травматологом у Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги з серпня 2024 року. Але його знайомство з воєнною медициною почалося значно раніше – ще під час ординатури, коли повномасштабне вторгнення вже змінило роботу лікарні.

"Приходиш на роботу, а тобі привозять одразу 7–8 чоловік, а ти тільки закінчуєш спеціалізацію. Є певне розуміння, але воно не настільки широке. Багато чого здобуваєш уже безпосередньо в роботі", – розповідає лікар.

Мінно-вибухова травма – це не просто перелом, який потрібно зафіксувати. Вибухова хвиля та уламки можуть пошкоджувати тканини далеко за межами видимої рани. Частина ушкоджень проявляється не відразу: через дві-три доби лікарі можуть виявити ділянки, де порушилося кровопостачання.

Тому лікування нерідко перетворюється на кілька послідовних етапів. Спочатку медики обробляють рану та стабілізують перелом, потім чекають, поки стан тканин дозволить перейти до наступного втручання. І лише після цього виконують остаточну фіксацію кістки.

"Це не тільки відновити цілісність кістки. Її ще потрібно чимось закрити. Застосовуємо пересадку шкіри, вакуумні пов’язки. І постійно є ризик інфекції", – пояснює травматолог Микола Карман.

До повномасштабної війни основним навантаженням відділення були планові операції, дорожньо-транспортні пригоди та побутові травми. Тепер лікарям доводиться працювати з ушкодженнями, досвіду лікування яких на початку вторгнення бракувало навіть у фахівців із багаторічною практикою.

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"У перші дні ми фактично вчилися на практиці, бо ні в кого не було такого досвіду роботи з мінно-вибуховими травмами. Згодом почали їздити на семінари, навчатися методів зовнішньої фіксації, закриття дефектів тканин і лікування інфекцій", – згадує Микола Карман.

За цією роботою – не лише складні операції, а й тривале лікування, повторні втручання та постійний контроль загоєння. У таких умовах операційний блок має бути організований так, щоб лікарі могли працювати з різними видами травм, не створюючи додаткових ризиків для пацієнтів.

Чому не можна оперувати всіх в одному приміщенні

У травматології є втручання, для яких чистота операційної має особливе значення. Насамперед це ендопротезування – заміна пошкодженого суглоба штучним імплантом.

Для людини, яка роками живе з болем, обмеженою рухливістю або наслідками перелому шийки стегнової кістки, така операція може стати можливістю знову ходити й повернутися до звичного життя. Проте сам імплант створює додаткові вимоги до інфекційної безпеки: якщо протез інфікується, лікування може стати значно складнішим і потребувати повторної операції.

"Якщо інфекція потрапляє туди, де встановлений протез, це дуже погано. Іноді його доводиться видаляти, а потім виконувати ревізійне протезування. Це вже значно складніше втручання", – наголошує Микола Карман.

За словами Олександра Цапа, у лікарні мають чітко розмежовувати операції залежно від їхнього характеру.

"Є гнійно-септична хірургія, є ортопедія-травматологія, є чиста хірургія. Для ендопротезування будь-який додатковий ризик інфекції може мати серйозні наслідки для пацієнта, самого протеза, кісток і м’яких тканин. Для таких втручань потрібні окремі операційні", – пояснює лікар.

Нині в лікарні частина хірургічних процесів відбувається в умовах, які не дають змоги належним чином розмежувати різні потоки пацієнтів. Травматологічна операційна розташована поруч із приміщеннями, де працюють хірурги, які оперують органи черевної порожнини. Це створює додаткові інфекційні ризики та обмежує можливості безпечного проведення планових втручань із встановленням імплантів.

"Ми не можемо просто взяти й поставити протез у будь-яких умовах. Треба зробити так, щоб операція завершилася успішно, пацієнт відновився і більше не повертався до нас через ускладнення", – зазначає Микола Карман.

Проблема загострилася наприкінці 2025 року, коли в операційній травматологічного відділення, яка була єдиною для планових втручань, обвалився дах. Приміщення стало непридатним для повноцінної роботи.

Для лікарні це означало не просто необхідність ремонту. Під загрозою опинилася можливість проводити частину планових операцій, зокрема ендопротезування, яке потребує спеціально підготовленого простору.

Три операційні замість однієї

Ідея оновлення операційного блоку виникла ще до повномасштабного вторгнення. У 2021 році лікарня мала відповідний проєкт, але через війну його реалізацію довелося відкласти.

Після пошкодження операційної стало зрозуміло: відновити приміщення в колишньому вигляді недостатньо. Потрібно змінити саму організацію хірургічної роботи.

За словами директора Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова, завдяки підтримці французьких партнерів вдалося повернутися до масштабнішого задуму – створити повноцінний операційний блок із трьома операційними та централізованою стерилізаційною.

"Це має бути не одна єдина операційна, а три, кожна з певним напрямом роботи. В одній проводитимуть ендопротезування та інші втручання, які потребують високого ступеня чистоти. Інші використовуватимуть для травматологічних операцій, обробки ран і втручань, які не мають таких самих вимог", – пояснює директор.

Окремим елементом стане централізована стерилізаційна. Вона дасть змогу організувати обробку інструментів за єдиними правилами, замість того щоб розподіляти цей процес між різними приміщеннями відділення.

Це питання безпосередньо пов’язане з інфекційним контролем і вимогами до надання медичної допомоги. Розмежування операційних дозволить знизити ризики перехресного інфікування та створити належні умови для втручань із використанням штучних суглобів.

"Ми отримаємо одразу кілька переваг. Зможемо розділити потоки пацієнтів із забрудненими, інфікованими ранами та тих, кому проводять чисті операції. Це профілактика внутрішньолікарняних інфекцій, стабільніша робота відділення і можливість допомагати більшій кількості людей", – каже Олександр Дем’янов.

Оновлення має значення і для розвитку самої лікарні. Медики розраховують розширити спектр втручань, зокрема ендоскопічних операцій та операцій із використанням інтраопераційної рентгенівської С-дуги. Це дасть змогу працювати зі складнішими випадками та поступово впроваджувати сучасніші методики лікування.

Для лікарні, яка працює в прифронтовому регіоні, це не питання престижу. Це спосіб збільшити спроможність системи охорони здоров’я допомагати людям із тяжкими травмами – як отриманими під час війни, так і внаслідок звичайних нещасних випадків.

Безкоштовний протез, на який доводиться чекати

Ендопротезування – це не лише складна операція, а й можливість, яку пацієнти не завжди можуть реалізувати власним коштом. Штучні суглоби дорогі, однак у межах відповідних державних і місцевих програм їх встановлюють безкоштовно для пацієнтів.

За словами Олександра Дем’янова, для участі в програмі лікарня має виконувати визначені вимоги щодо кількості безкоштовних операцій. Зокрема, директор називає орієнтир у 50 встановлених протезів на рік.

Частину імплантів лікарня отримує за міською програмою – 30 протезів на рік, решту постачають централізовано через Міністерство охорони здоров’я.

Однак після втрати операційної можливості відділення проводити такі втручання суттєво обмежилися. Зараз у черзі на ендопротезування в лікарні перебувають 24 людини. І це лише один медичний заклад.

"Загалом по лікарнях у чергах може бути до ста людей і більше. До запровадження міської програми черги сягали 300–400 осіб. Саме міська програма допомогла скоротити їх приблизно втричі", – розповідає директор.

Наразі лікарня вже відновила встановлення протезів у доступних для цього умовах, дотримуючись вимог до чистоти приміщень. За словами Дем’янова, медики встановили п’ять протезів, безкоштовних для пацієнтів.

Але цього недостатньо, щоб повністю відновити попередні можливості відділення. Повноцінний операційний блок має допомогти лікарні повернутися до системної роботи, виконувати необхідну кількість втручань і не втрачати можливість надавати пацієнтам допомогу за державними та міськими програмами.

Для людини, яка не може самостійно пересуватися через пошкоджений суглоб, затримка операції означає не просто очікування в списку. Це місяці обмеженої рухливості, залежності від близьких і відкладеного повернення до нормального життя.

Допомога, яка має працювати й після війни

Відновлення операційного блоку розпочалося наприкінці 2025 року. Однак роботи просуваються повільніше, ніж очікували в лікарні. За словами Олександра Дем’янова, французькі партнери шукають кошти для реалізації проєкту, а бюрократичні процедури додатково впливають на строки.

"Ми розуміємо, що це не кошти місцевого бюджету і не гроші України. Тому з повагою ставимося до труднощів наших партнерів. Водночас сподіваємося, що вдасться прискорити роботи й завершити їх у терміни, які дозволять нам надолужити відставання в ендопротезуванні", – говорить директор.

За його словами, зараз тривають переговори щодо залучення додаткової допомоги – майже трьох мільйонів гривень. Ці кошти мають дати змогу інтенсифікувати роботи та наблизити завершення проєкту.

Потреба в таких інвестиціях не зникне навіть після завершення бойових дій. Миколаївська лікарня швидкої допомоги приймає пацієнтів із міста та області, а близькість до Херсонщини означає постійний попит на лікування тяжких травм. Наслідки війни – складні переломи, ушкодження м’яких тканин, інфекційні ускладнення та потреба в реконструктивних операціях – залишатимуться викликом для медицини ще багато років.

Лікарня вже змушена була переосмислити свою роботу після ракетного удару. Якщо раніше тут було 10–11 операційних столів, то тепер їхня кількість зросла до 18. За словами директора, за умови належного кадрового забезпечення та достатнього потоку пацієнтів заклад має потенціал для подальшого розвитку.

Водночас зростання кількості операцій потребує не лише обладнання. Необхідні фахівці, належні умови інфекційного контролю, можливість розмежовувати різні типи втручань і достатні ресурси для лікування пацієнтів із найскладнішими ушкодженнями.

Лікарня вже приймає медичних працівників, які були змушені залишити Херсонщину. Серед них – фахівчиня з Олешок, яка працює епідеміологом і очолює відділ інфекційного контролю, а також медичні сестри з Херсона. Це ще один приклад того, як війна змінює не лише маршрути пацієнтів, а й кадрову карту медичної системи.

Інвестиція в можливість оперувати

До відновлення проєкту долучилися французькі партнери, а організаційним супроводом процесу опікується народний депутат України від Миколаївщини Ігор Копитін.

Ще під час попередніх робочих зустрічей із представниками травматологічного відділення та його керівником Вадимом Максимовим обговорювали першочергові потреби лікарні й можливість відновити ремонт, який зупинився через повномасштабне вторгнення та брак фінансування.

Завдяки співпраці з партнерами роботи вдалося розпочати. Під час відвідування медичного закладу Ігор Копитін ознайомився з їхнім перебігом.

"Ще торік ми обговорювали плани щодо ремонту операційної, які були зупинені війною через брак фінансування. Сьогодні маю добрі новини: за допомогою партнерів роботи вже тривають. Це буде ще одне сучасне місце, де лікарі зможуть рятувати життя та надавати якісну допомогу миколаївцям у належних умовах. Саме для цього ми об’єднуємо зусилля", – зазначив парламентар.

Для лікарів результат цього проєкту вимірюватиметься не квадратними метрами відремонтованого приміщення. Його оцінюватимуть кількістю операцій, яких більше не доведеться відкладати, пацієнтів, які зможуть отримати безкоштовний штучний суглоб, і тяжких травм, які вдасться лікувати без додаткових інфекційних ризиків.

Миколаївські травматологи вже навчилися працювати в умовах, до яких неможливо було повністю підготуватися заздалегідь. Тепер завдання – забезпечити їм умови, що відповідають складності цієї роботи.

Три операційні замість однієї – це не просто масштабніший ремонт. Це можливість розділити різні потоки пацієнтів, повернути повноцінне ендопротезування та розширити спектр сучасних хірургічних втручань. І зробити так, щоб лікарня, яка навчилася працювати під час війни, була готова допомагати людям і після неї.