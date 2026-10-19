Операція була життєво необхідною: Фонд Ріната Ахметова допоміг жительці Слов’янська, яка вижила після удару російського КАБа

64-річна Олена Коваленко вижила після прямого влучання КАБ-250 у її будинок у Слов’янську. Жінку засипало уламками бетону, вона зазнала численних поранень і переломів. Нещодавно Олена отримала допомогу від Фонду Ріната Ахметова для проведення необхідного хірургічного лікування. Свою історію порятунку вона також розповіла Музею "Голоси Мирних".

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"Я дуже вдячна Фонду Ріната Ахметова за надану допомогу, за можливість зробити хорошу, якісну операцію. Вона була для мене життєво необхідною. Без цих пластин я не змогла б так швидко одужати, як зараз", – говорить Олена.

Жінка пояснює: те, що вона вціліла, – уже диво. Адже перед цим вона якраз перебувала в епіцентрі прильоту – на городі збирала полуницю. Та через спеку вирішила зайти в будинок і трохи відпочити. Тоді й стався вибух – грядки, на яких ще хвилини тому працювала Олена, вигоріли вщент. Після вибуху жінка одразу знепритомніла. До тями прийшла вже під завалами й одразу почала кликати на допомогу.

"Коли я отямилася, то була повністю засипана бетоном. У роті бетон, у вухах бетон. Думаю: треба ж якось когось покликати, а в мене голосу не було. Потім виявилося, що ще й зуби вибиті. Потім чую кроки. По бетону хтось іде й гукає: "Є тут хтось? Є тут хтось?" Це були рятувальники ДСНС і поліція", – розповідає жінка.

Перші два місяці після операції Олена майже не могла пересуватися самостійно: через переломи ноги й руки їй не було на що спертися. Але вона поступово оговтується. Тепер жінка живе в Черкасах. Її будинок у Слов’янську повністю зруйнований, повертатися їй нікуди. Але вона все одно мріє одного дня повернутися до улюбленого міста.

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У Слов’янську минуло все її життя. Тут жили її бабусі, прабабусі, дідусь і мама. До повномасштабної війни жінка працювала бухгалтеркою, будувала власний будинок і раділа життю в рідному місті з його озерами, річками та крейдяними горами.

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"Дому немає. Місто вже майже повністю зруйноване. Та якщо війна закінчиться і Україна буде там, я б хоч зараз поїхала додому", – каже Олена.

Дивіться історію Олени Коваленко тут.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова зібрав уже понад 145 тисяч історій про війну. Це найбільший у світі архів свідчень мирних жителів України, які постраждали від російської агресії.