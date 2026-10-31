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Денис Казанський
Денис Казанський

Журналіст, блогер, член української делегації у Тристоронній контактній групі

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Новини. Суспільство / Думки
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1,4 т.
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Олешки: те, що Росія подає, як гуманітарну акцію, насправді є етнічною чисткою

Олешки: те, що Росія подає, як гуманітарну акцію, насправді є етнічною чисткою
Евакуація з Олешок. Джерело: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Що також важливо розуміти про Олешки. Те, що Росія зараз подає, як гуманітарну акцію, насправді є етнічною чисткою. За фактом відбувається депортація корінного українського населення, якому вже не дозволять повернутися, якщо Росія збереже контроль над цим містом.

Про це вже відверто пишуть співробітники російської державної пропаганди, на кшталт Таліпова.

Олешки: те, що Росія подає, як гуманітарну акцію, насправді є етнічною чисткою

Джерело: Скриншот/Фейсбук Дениса Казанського

Той факт, що більшість людей в Олешках висловило бажання евакуюватися в Україну, лише підтверджує те, що це українська територія з українським населенням, і вона має перебувати під контролем України. Однак, Росія не повертає землю, а лише надає можливість українцям залишити цю територію.

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Те, що зараз відбувається в Олешках, повторює події у Югославії, де під час війни у 90-х також масово депортували "вороже" населення. Боснійські серби, наприклад, тоді саджали у вантажівки боснійських мусульман з містечок зі змішаним населенням і виганяли за лінію фронту. Зокрема, за це були засуджені у Гаазі Караджич та інші сербські лідери.

Олешки: те, що Росія подає, як гуманітарну акцію, насправді є етнічною чисткою

Югославія. Джерело: Фейсбук Дениса Казанського

(Недавно ми видали книгу про це, почитайте yugoslavia.chornahora.com.ua)

Через 30 років історія повторюється. В Олешках відбувається те саме. У Європі знову депортації та етнічні чистки.

Олешки: те, що Росія подає, як гуманітарну акцію, насправді є етнічною чисткою

Югославія. Джерело: Фейсбук Дениса Казанського

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Дениса Казанського
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