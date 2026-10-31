Що також важливо розуміти про Олешки. Те, що Росія зараз подає, як гуманітарну акцію, насправді є етнічною чисткою. За фактом відбувається депортація корінного українського населення, якому вже не дозволять повернутися, якщо Росія збереже контроль над цим містом.

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Про це вже відверто пишуть співробітники російської державної пропаганди, на кшталт Таліпова.

Той факт, що більшість людей в Олешках висловило бажання евакуюватися в Україну, лише підтверджує те, що це українська територія з українським населенням, і вона має перебувати під контролем України. Однак, Росія не повертає землю, а лише надає можливість українцям залишити цю територію.

Те, що зараз відбувається в Олешках, повторює події у Югославії, де під час війни у 90-х також масово депортували "вороже" населення. Боснійські серби, наприклад, тоді саджали у вантажівки боснійських мусульман з містечок зі змішаним населенням і виганяли за лінію фронту. Зокрема, за це були засуджені у Гаазі Караджич та інші сербські лідери.

(Недавно ми видали книгу про це, почитайте yugoslavia.chornahora.com.ua)

Через 30 років історія повторюється. В Олешках відбувається те саме. У Європі знову депортації та етнічні чистки.

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