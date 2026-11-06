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"Око за око. Дронопад": ОККО передала півмільярда гривень на захист неба

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
24
"Око за око. Дронопад": ОККО передала півмільярда гривень на захист неба
ОККО – один з найбільших партнерів проєкту "Дронопад". Джерело: ОККО

Мережа АЗК ОККО акумулювала 500 млн грн у межах четвертої спільної з фондом "Повернись живим" ініціативи "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" для боротьби з ворожими безпілотниками. Партнери продовжують комплексно забезпечувати військові підрозділи необхідною технікою та посилюють підтримку розробки нових технологічних рішень для протидії реактивним ударним дронам.

"Півмільярда гривень на захист українського неба – це наш спільний результат. Дякуємо кожному водієві, який обирає PULLS на ОККО, і тим самим підтримує "Дронопад". Ми й надалі об’єднуватимемо зусилля, щоб допомагати нашим захисникам збивати ще більше ворожих дронів", – зазначає Василь Дмитрів, віцепрезидент з маркетингу та розвитку ОККО.

Четверта хвиля ініціативи "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" триває з березня 2025 року. У її межах ОККО та фонд "Повернись живим" забезпечують військових FPV-дронами-перехоплювачами та необхідним супутнім обладнанням – транспортом, засобами зв’язку, антенами й підсилювачами сигналу. Це допомагає підрозділам виявляти та знищувати ворожі розвідувальні й ударні БпЛА.

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Водночас партнери розширюють підтримку й у напрямку протидії реактивним дронам. У жовтні в межах проєкту військовим передали 80 дронів-перехоплювачів нової генерації за 13,6 млн грн, закуплених завдяки донату від ОККО. Їх випробовуватимуть у бойових умовах, щоб оцінити ефективність різних зразків і визначити перспективні рішення для подальшого вдосконалення та масштабування.

"ОККО – один з найбільших партнерів проєкту "Дронопад". З їхньою підтримкою ми пройшли шлях від точкового перехоплення розвідувальних дронів до системного знищення ворожих ударних БпЛА. А тепер спільно допомагаємо війську знайти технологічні рішення протидії реактивним дронам", – розповідає Олег Карпенко, заступник директора Фонду "Повернись живим".

Долучитися до "ОКО ЗА ОКО. Дронопад" можна, заправляючись пальним PULLS на АЗК ОККО: з кожного літра цього пального компанія спрямовує 1 гривню на проєкт. Також підтримати ініціативу можна, перерахувавши бали в застосунку Fishka.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення ОККО спрямувала понад 4,6 млрд грн на підтримку Сил оборони України та відновлення країни.

Довідково:

ОКО ЗА ОКО – це спільна ініціатива фонду "Повернись живим" та мережі АЗК OKKO, яка допомагає забезпечувати потреби ЗСУ у зброї та техніці. Від листопада 2022 року вже успішно завершилися три хвилі ініціативи. Зокрема, завдяки ОКО ЗА ОКО захисникам України передали 25 розвідувальних комплексів SHARK загальною вартістю 325 мільйонів гривень, 600 одиниць стрілецької зброї (гранатомети, міномети, кулемети) на 400 мільйонів гривень і 10 спеціальних комплексів "Пульстрон" для ДШВ загальною вартістю 500 мільйонів гривень.

Наразі триває четверта хвиля – "ОКО ЗА ОКО. Дронопад", у межах якої забезпечують військових спеціальними FPV-дронами-перехоплювачами та супутньою технікою. На підтримку ініціативи вже спрямовано понад 500 млн грн.

Крім того, OKKO бере участь і в інших проєктах з підтримки ЗСУ та відновлення країни. Від початку повномасштабного вторгнення компанія спрямувала на ці потреби понад 4,6 млрд гривень.

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