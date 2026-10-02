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Оформлення деяких відстрочок у Резерв+ буде тимчасово недоступне: у Міноборони зробили заяву

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read1 хв
icon 480
Оформлення деяких відстрочок у Резерв+ буде тимчасово недоступне: у Міноборони зробили заяву
Застосунок "Резерв+". Ілюстраційне фото. Джерело: Міноборони

У застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде оформити окремі види відстрочок. Це пов'язано з плановими технічними роботами в системах Мінсоцполітики.

Очікується, що відповідні послуги відновлять 4 жовтня після 16:00. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Коли Резерв+ не працюватиме з цими відстрочками

2 жовтня о 14:30 розпочнуться планові технічні роботи в системах Мінсоцполітики. Через це на кілька діб у Резерв+ буде недоступне оформлення відстрочок, пов'язаних з інвалідністю власною, дітей або батьків.

Повторний вхід у застосунок не допоможе відновити доступ до цих послуг під час технічних робіт. Користувачів просять залишатися у своєму акаунті та не виходити із застосунку для повторного входу.

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Що буде з уже оформленою відстрочкою

Якщо інформація про інвалідність або вже оформлену відстрочку відображається в електронному військово-обліковому документі, вона збережеться.

Про відновлення роботи відповідних послуг повідомлять окремо. Орієнтовно це має відбутися 4 жовтня після 16:00.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у жовтні 2026 року в Україні мобілізація триває за встановленими правилами. Водночас є військовозобов'язані, яких не можуть призвати, а також ті, хто за певних умов має право на відстрочку – зокрема, через вік, стан здоров'я, сімейні обставини чи роботу.

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