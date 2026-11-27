В Україні, принаймні на Тернопільщині проведуть перевірки законності реєстрації шлюбів, в яких жінки старші за чоловіків. Перевіряти будуть правоохоронці. Таким чином поліція хоче запобігти ще одній схемі ухилення від мобілізації.

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Перевірки анонсував начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко. Він не надав жодних подробиць, що і як буде перевірятись, але оприлюднив статистику, яка його "вразила".

"Ми проаналізували дані про реєстрацію шлюбів на Тернопільщині та з’ясували, у яких випадках є підстави для проведення правоохоронними органами перевірок", – розповів правоохоронець.

Нерівні шлюби

Він зазначив, що за останні роки "стрімко змінилася вікова статистика шлюбів". Так, з початком масштабного вторгнення росіян в Україну на Тернопільщині зареєстрували 103 шлюби, де жінки старші за чоловіків призовного віку на 20 років.

А у 2023 році їх було вже 276. Ба більше, зафіксовані випадки, коли кілька чоловіків зареєстрували шлюби зі своїми тещами, розповів Зюбаненко.

"У лютому 2024 року тернополянин 1978 року народження одружився з 66-річною жителькою міста Ніжина Чернігівської області, яка до цього часу була його тещею. У травні того ж року житель Підволочиської громади розлучився з дружиною 1979 року народження та уклав шлюб зі своєю тещею 1958 р.н", – навів приклади правоохоронець.

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Системна схема

За його словами, в 2024 році було зареєстровано 145 шлюбів, в яких жінки значно старше за чоловіків. А у 2025-му – 138. Від початку поточного року "їх кількість зросла та налічує на сьогоднішній день 188 шлюбів".

"Такі схеми у нашому суспільстві, на жаль, мають системний характер", – вважає поліцейський.

Причому у цих списках "вигідних" шлюбів фігурують чимало підприємців, відомих в області людей, запевнив Зюбаненко.

Будемо перевіряти

"Різниця у віці між подружжям сама по собі не дає підстав звинувачувати когось в ухиленні від мобілізації. Так само факт супроводу людини з інвалідністю під час перетину кордону не свідчить про порушення. Та ми будемо перевіряти на законність реєстрацію таких шлюбів та інші схеми ухилення від мобілізації, які викликають сумнів у правоохоронців", – пообіцяв Зюбаненко.

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