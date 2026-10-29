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Остап Яриш
Остап Яриш

Журналіст

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Новини. Суспільство / Думки
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Одну з найскладніших операцій – евакуацію з Олешок – координує продюсер фільму про Меланію Трамп

Одну з найскладніших операцій – евакуацію з Олешок – координує продюсер фільму про Меланію Трамп
Приватний консультант Меланії Трамп Марк Бекман. Джерело: Фейсбук Остапа Яриша

Людина, яка у США відповідає за план евакуації з Олешок, – Марк Бекман, приватний консультант Меланії Трамп, а також продюсер фільму "Меланія" про першу леді США.

Бекраунд Марка Бекмана – маркетинг, медіа та культурні проєкти. Він є засновником рекламної агенції DMA United, яка працює з відомими брендами світу моди, індустрії розваг та спорту.

Портфоліо Бекмана не включає дипломатичного, політичного, чи гуманітарного досвіду роботи. Попри хибні уявлення, він не є посадовцем США і не працює в офісі Першої Леді (у соцмережах вказує свою роль як "ексклюзивний старший радник"). З Меланією Трамп Бекмана пов’язує багаторічна співпраця над її медійними та бізнес-проєктами, зокрема над документальною стрічкою, яка вийшла на екрани цього року і виробництво якої спонсорував Amazon.

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Щодо Олешок: наскільки розумію, на цю мить офіційні представники США не планують брати участі в евакуації на місці. Американську сторону має представляти знімальна група телеканалу Newsmax. Можливо, пізніше допустять й інші медіа. Я знаю декого з цих журналістів і бажаю їм сил та безпеки.

Цими днями ми станемо свідками однієї з найскладніших гуманітарних операцій з початку повномасштабного вторгнення Росії. Але не слід хвилюватися. Адже з американського боку її координує приватний консультант першої леді і продюсер фільму про Меланію Трамп.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Остапа Яриша
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