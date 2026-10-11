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Одна помилка може вбити рослину: як правильно обрізати троянди восени

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 хв
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Одна помилка може вбити рослину: як правильно обрізати троянди восени
Як обрізати троянди восени. Джерело: Pexels

Троянду здавна називають королевою саду. Однак, щоб рослина була здоровою і дала багато квітів, восени дуже важливо правильно її обрізати.

Про це пише Interia. Видання наводить основні поради для садівників-новачків.

Найкращий час для осінньої обрізки – кінець вересня та жовтень. Зосередьтеся на проріджуванні куща та видаленні слабких і уражених частин рослини. Обріжте будь-які гілки з ознаками грибка або хвороби, щоб запобігти їх поширенню пізніше.

Не забувайте вкорочувати густі пагони та сильно розгалужені гілки, які не цвітуть. Залишаючи кілька бруньок біля їхньої основи (скорочення до висоти 30-40 см), ви дасте місце для росту нових, сильних пагонів навесні. Також обрізайте найдовші гілки. Це захищає кущ від поломки поривчастим вітром.

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Одна помилка може вбити рослину: як правильно обрізати троянди восени

Найкращий час для обрізання – вересень і жовтень. Джерело: Pexels

Важливо пам’ятати, що основну формувальну обрізку не слід проводити восени, оскільки це може значно послабити чагарник перед настанням зими.

Уникайте також помилок із інструментами. Секатори та ножиці повинні бути добре заточені. Нерівний зріз загоюється набагато довше та збільшує ризик зараження. Крім того, дезінфікуйте інструменти, щоб запобігти поширенню хвороб від однієї рослини до іншої.

Зрізані гілки (особливо ті, що мають ознаки грибкової інфекції) не слід кидати у компост. Усі заражені пагони треба утилізувати.

Раніше OBOZ.UA писав, як правильно провести вологозарядний полив, який може врятувати ваш сад від заморозків.

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