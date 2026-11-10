Одна помилка може вбити домашні рослини взимку: що не варто робити

Через скорочення світлового дня та зміну температури розвиток рослин часто сповільнюється, а звичний догляд може завдати більше шкоди, ніж користі. Особливо це стосується поливу, адже надлишок вологи взимку здатний спричинити загнивання коренів і навіть загибель рослини.

Відео дня

Як пише The Pioneer Woman, одна з найпоширеніших помилок – поливати кімнатні рослини взимку так само часто, як улітку. Експерт із догляду за рослинами, власник квіткового магазину Athletic Club Flower Shop Адріан Авілес пояснив, як правильно визначати потребу у воді та які ознаки свідчать про небезпечне перезволоження.

Чому взимку звичний полив стає небезпечним

Більшість кімнатних рослин у холодні місяці ростуть повільніше. Через нестачу природного освітлення їхні потреби у воді зменшуються, тому ґрунт може залишатися вологим значно довше. Якщо продовжувати поливати квіти за літнім графіком, вода накопичуватиметься в субстраті, витісняючи повітря, необхідне кореням. Це створює сприятливі умови для розвитку кореневої гнилі.

Водночас універсального графіка зимового поливу не існує. Частота залежить від виду рослини, температури в кімнаті, освітлення, розміру горщика та складу ґрунту.

Наприклад, кактуси й деякі сукуленти взимку потребують значно менше вологи, тоді як тропічні рослини, які продовжують активно рости в теплих приміщеннях, можуть потребувати регулярнішого зволоження.

Як зрозуміти, що рослині справді потрібна вода

Експерт радить не орієнтуватися лише на суху поверхню ґрунту. Навіть якщо верхній шар здається повністю висохлим, усередині горщика земля може залишатися вологою.

РЕКЛАМА

Перед поливом перевірте ґрунт на глибині приблизно 2,5–5 сантиметрів. Для цього достатньо обережно занурити палець у землю. Якщо вона все ще волога, з поливом краще зачекати.

Ще один простий спосіб – підняти горщик. Коли субстрат висихає, ємність стає помітно легшою. З часом це допоможе навчитися визначати потребу рослини у воді без зайвих перевірок.

Однак слід враховувати особливості конкретного виду: деякі рослини потребують просихання майже всього субстрату, тоді як інші погано переносять навіть короткочасне пересушування.

Головні історії дня

Чи потрібно частіше поливати квіти через опалення

Узимку повітря в оселях часто стає сухішим через роботу батарей та обігрівачів. Через це може здаватися, що рослинам постійно бракує води. Проте сухе повітря не завжди означає, що ґрунт також пересох. Поблизу джерел тепла його поверхня може швидко втрачати вологу, тоді як глибші шари залишатимуться мокрими.

Саме тому не варто автоматично збільшувати частоту поливу через увімкнене опалення. Натомість потрібно уважніше перевіряти стан субстрату. Краще також не ставити рослини безпосередньо біля гарячих батарей або в місцях, де на них постійно потрапляє потік теплого повітря.

РЕКЛАМА

Які ознаки попереджають про надлишок вологи

Надмірний полив не завжди можна помітити одразу. Іноді рослина поступово втрачає здоровий стан, хоча ґрунт постійно залишається вологим.

Серед найпоширеніших тривожних ознак:

Пожовтіння листя , особливо якщо ґрунт довго не висихає.

, особливо якщо ґрунт довго не висихає. Розм'якшення стебел і нижніх частин рослини.

Неприємний кислуватий або затхлий запах від землі.

Поява дрібних мошок біля горщика.

В'янення листя попри постійно вологий субстрат.

Такі симптоми можуть свідчити про проблеми з кореневою системою, хоча деякі з них виникають і з інших причин.

Якщо земля надто мокра, насамперед потрібно припинити полив і перевірити, чи має горщик дренажні отвори. Воду, яка накопичилася в піддоні, необхідно злити. Якщо корені вже почали гнити, рослині може знадобитися пересаджування з видаленням пошкоджених частин.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як врятувати заміокулькас від пожовтіння під час опалювального сезону.