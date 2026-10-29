Одна осіння процедура зробить ваш газон пишним: порада експерта

Із наближенням зими газон потребує особливої уваги, адже холодна та дощова погода може негативно впливати на стан трави. Восени ґрунт часто ущільнюється, через що коріння отримує менше повітря, а на поверхні накопичується зайва волога.

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Як повідомляє Express, експерт із садівництва Крейг Вілсон радить не пропускати одну важливу процедуру перед настанням морозів. Вона допоможе покращити стан ґрунту та створити сприятливі умови для густого й здорового газону навесні.

Що варто зробити восени

Співзасновник компанії Gardeners Dream Крейг Вілсон рекомендує наприкінці осені провести аерацію газону. Це нескладна процедура, яка передбачає створення невеликих отворів у ґрунті для покращення циркуляції повітря та відведення води.

Протягом теплого сезону земля поступово ущільнюється під впливом опадів, ходіння та інших навантажень. У результаті кореневій системі трави стає складніше отримувати необхідні поживні речовини, воду та кисень.

Аерація допомагає зменшити ущільнення ґрунту, поліпшити дренаж і запобігти застою води, який особливо небезпечний у холодні місяці.

Крім того, надмірна вологість і погана циркуляція повітря створюють сприятливі умови для появи моху. Правильно проведена процедура допомагає знизити ризик його поширення.

Звичайні садові вила замість дорогого обладнання

Для осінньої аерації необов'язково купувати спеціальну техніку. Якщо газон невеликий, достатньо скористатися звичайними садовими вилами.

Як правильно провести процедуру:

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Оберіть відповідний день. Ґрунт має бути злегка вологим, але не перезволоженим і не промерзлим. Приберіть опале листя. Очистьте поверхню газону від рослинних решток, які заважатимуть роботі. Зробіть отвори в землі. Вставляйте вила вертикально приблизно на 10–12 см углиб. Злегка розхитайте інструмент. Обережно посуньте ручку вперед і назад, щоб розширити отвори. Повторіть на всій ділянці. Особливу увагу приділіть місцям, де земля сильно ущільнилася або після дощу утворюються калюжі.

Для великих газонів можна використовувати механічний чи електричний аератор, який значно прискорить роботу.

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Важливо: не варто проводити аерацію на заболоченому або мерзлому ґрунті. У таких умовах процедура може пошкодити структуру землі та трав'яний покрив.

Чому не варто відкладати догляд до весни

Пізня осінь може бути вдалим часом для аерації, якщо погода залишається помірною, а ґрунт придатний для оброблення. За словами експерта, покращення дренажу допомагає газону легше переносити вологі зимові місяці. Завдяки цьому коренева система отримує кращі умови для розвитку, а навесні трава має більше шансів швидко відновитися.

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Проте результат залежить від стану газону, типу ґрунту та погодних умов. Якщо земля вже промерзла або надмірно насичена водою, процедуру краще перенести до сприятливішого періоду.

Що ще потрібно зробити в саду перед зимою

Окрім аерації газону, Крейг Вілсон радить приділити увагу іншим осіннім роботам.

Зокрема, наприкінці жовтня та в листопаді, залежно від погоди, можна:

Висадити цибулини тюльпанів , щоб навесні отримати яскраве цвітіння.

, щоб навесні отримати яскраве цвітіння. Замульчувати чутливі до морозів рослини для захисту кореневої системи.

для захисту кореневої системи. Посадити озимий часник і цибулю на ділянках із хорошим дренажем.

на ділянках із хорошим дренажем. Подбати про птахів , облаштувавши годівниці та забезпечивши доступ до свіжої води.

, облаштувавши годівниці та забезпечивши доступ до свіжої води. Захистити плодові дерева від зимових шкідників, використовуючи відповідні захисні засоби.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як правильно садити тюльпани восени.